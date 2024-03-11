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Кому нельзя есть творог

11 марта 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Проверьте есть ли в списке тех, кому нельзя есть творог
Творог в тарелке. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Кисломолочный сыр является питательным и вкусным продуктом, однако есть категории людей, которым следует избегать его употребления. В первую очередь это относится к людям с непереносимостью лактозы или аллергией на молочные продукты. Также важно учитывать, что кисломолочный сыр может быть противопоказан для людей с различными заболеваниями. 

Новини.LIVE собрали информацию, кому следует воздержаться от употребления кисломолочного сыра. 

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Кому нельзя есть кисломолочный сыр 

Людям с непереносимостью лактозы следует воздерживаться от употребления кисломолочного творога, так как это может вызвать неприятные симптомы, такие как дискомфорт в желудке, метеоризм и диарею. 

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Творог и молочные продукты. Фото: Freepik

Более того, избыток белка, содержащегося в сыре, может оказать дополнительную нагрузку на почки, поэтому людям с заболеваниями почек лучше ограничить его потребление. Кроме того, сыр не рекомендуется для тех, кто страдает аллергией на молочный белок, а также для лиц с ожирением или атеросклерозом.

Людям с избыточным весом или ожирением следует ограничивать потребление сыра. Высокое содержание жира в продукте способствует его быстрому усвоению, что может привести к увеличению калорий и жиров в организме. 

Кроме того, сыр содержит много натрия, что может вызывать задержку воды и отеки. Если у вас проблемы с давлением, стоит избегать употребления кисломолочного творога.

Почему лучше есть творог с высоким процентом жира, а не низким 

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Творог и молочные продукты. Фото: Freepik

Вкус и текстура

Творог с высоким содержанием жира обычно более нежный и кремообразный по текстуре, что многим людям нравится больше. Он имеет более мягкий вкус и может быть более приятным для употребления в пищу, особенно для тех, кто предпочитает более насыщенные и кремовые продукты.

Питательные свойства

Творог с высоким содержанием жира может содержать больше жирорастворимых витаминов, таких как витамины A, D, E и K, которые необходимы для нормального функционирования организма. Более высокое содержание жира также может помочь лучшему усвоению этих витаминов.

Жиры помогают продлить ощущение сытости после употребления пищи. Поэтому творог с высоким содержанием жира может быть более удовлетворяющим для желудка и помогать контролировать аппетит на более длительное время.

Однако стоит отметить, что потребление творога с высоким содержанием жира может быть не рекомендовано для людей, следящих за своим весом или имеющих определенные ограничения, такие как высокий уровень холестерина или сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее мы писали, как понять, что куриные яйца испортились, и сколько они хранятся в готовом виде. 

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