Кому не можна їсти молоду капусту у свіжому вигляді

Молода капуста. Фото: Freepik

Почався сезон ранніх весняних овочів. На полицях супермаркетів удосталь продається молода капуста. Але є люди, кому її не бажано вживати у свіжому вигляді.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Молода капуста, як і інші види капусти, є цінним та поживним продуктом, проте вживання її може бути небажаним для деяких людей з різних причин.

Проблеми із щитовидною залозою

Молода капуста містить речовини, які називаються глюкозинолатами, які можуть впливати на роботу щитовидної залози. У людей з порушеннями функції щитовидної залози, такими як гіпотиреоз або гіпертиреоз, вживання великої кількості капусти, включаючи молоду капусту, може погіршити стан.

Молода капуста. Фото: Freepik

Проблеми із травленням

Капуста містить клітковину та складні вуглеводи, які можуть викликати здуття та дискомфорт у людей із проблемами із травленням. Вживання великих порцій молодої капусти може збільшити ці симптоми.

Алергічні реакції

Деякі люди можуть мати алергію на капусту. Хоча це не такий поширений алерген, як, наприклад, горіхи або молочні продукти, проте варто бути обережним, особливо якщо раніше спостерігалися алергічні реакції на інші продукти.

Проблеми з нирками

У людей із проблемами з нирками, особливо пов'язаними з утворенням каменів, вживання молодої капусти може бути небажаним через її вміст оксалатів, які можуть сприяти утворенню каменів.

Салат з молодої капусти. Фото: Freepik

Варто зазначити, що кожен організм індивідуальний, і реакція вживання молодої капусти може відрізнятися. Перед внесенням значних змін до раціону харчування завжди рекомендується проконсультуватися з лікарем або дієтологом, особливо якщо у вас є якісь медичні проблеми або алергії.

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