Кому нельзя есть молодую капусту в свежем виде

Молодая капуста. Фото: Freepik

Начался сезон ранних весенних овощей. На полках супермаркетов в изобилии продается молодая капуста. Но есть люди, кому ее не желательно употреблять в свежем виде.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Молодая капуста, как и другие виды капусты, является ценным и питательным продуктом, однако употребление ее может быть нежелательным для некоторых людей по различным причинам.

Проблемы с щитовидной железой

Молодая капуста содержит вещества, называемые глюкозинолатами, которые могут воздействовать на работу щитовидной железы. У людей с нарушениями функции щитовидной железы, такими как гипотиреоз или гипертиреоз, употребление больших количеств капусты, включая молодую капусту, может ухудшить состояние.

Молодая капуста. Фото: Freepik

Проблемы с пищеварением

Капуста содержит клетчатку и сложные углеводы, которые могут вызывать вздутие и дискомфорт у людей с проблемами с пищеварением. Употребление больших порций молодой капусты может усугубить эти симптомы.

Аллергические реакции

У некоторых людей может быть аллергия на капусту. Хотя это не так распространенный аллерген, как, например, орехи или молочные продукты, но все же стоит быть осторожным, особенно если ранее наблюдались аллергические реакции на другие продукты.

Проблемы с почками

У людей с проблемами с почками, особенно связанными с образованием камней, употребление молодой капусты может быть нежелательным из-за её содержания оксалатов, которые могут способствовать образованию камней.

Салат из молодой капусты. Фото: Freepik

Важно отметить, что каждый организм индивидуален, и реакция на употребление молодой капусты может различаться. Перед внесением значительных изменений в рацион питания всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом, особенно если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или аллергии.

Ранее мы писали про особенности пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

Узнайте, чем полезна морковь по-корейски — кому нельзя ее есть.