Геніальний салат із консерви та солоних огірків — краще за Олів’є та Шубу в 100 разів

Консерва та солоні огірки — краще Олів'є та Шуби в 100 разів
Мінімум інгредієнтів — максимум смаку. Цей салат із консервованої риби та маринованих огірків стане новим фаворитом на вашому столі. Легкий у приготуванні, ніжний і водночас пікантний, він точно здивує навіть вибагливих гурманів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сардина (консервована) — 1 банка;
- мариновані огірки — 3 шт.;
- варена картопля — 1 шт.;
- варена морква — 1 шт.;
- варені яйця — 3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- яблучний оцет — 1 ст. л.;
- кріп — кілька гілочок;
- майонез — на смак.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати дрібними кубиками та замаринувати. Для цього змішати сіль, цукор, оцет і залити окропом.
Сардину розім'яти виделкою, викласти у форму для подачі першим шаром і зробити сіточку з майонезу. Поверх викласти мариновану цибулю.
Наступним шаром натерти варену картоплю, додати майонез і рівномірно розподілити натерті мариновані огірки.
Викласти шар натертої вареної моркви, знову змастити майонезом. Далі додати натерті білки варених яєць. Жовтки подрібнити, змішати з нарізаним кропом і викласти останнім шаром.
Салат готовий до подачі. Перед вживанням можна дати йому трохи настоятися в холодильнику.
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