Геніальний салат із консерви та солоних огірків — краще за Олів’є та Шубу в 100 разів

Консерва та солоні огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Мінімум інгредієнтів — максимум смаку. Цей салат із консервованої риби та маринованих огірків стане новим фаворитом на вашому столі. Легкий у приготуванні, ніжний і водночас пікантний, він точно здивує навіть вибагливих гурманів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сардина (консервована) — 1 банка;

мариновані огірки — 3 шт.;

варена картопля — 1 шт.;

варена морква — 1 шт.;

варені яйця — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

сіль — 1/2 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

яблучний оцет — 1 ст. л.;

кріп — кілька гілочок;

майонез — на смак.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібними кубиками та замаринувати. Для цього змішати сіль, цукор, оцет і залити окропом.

Натерті огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Сардину розім'яти виделкою, викласти у форму для подачі першим шаром і зробити сіточку з майонезу. Поверх викласти мариновану цибулю.

Маринована цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Наступним шаром натерти варену картоплю, додати майонез і рівномірно розподілити натерті мариновані огірки.

Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти шар натертої вареної моркви, знову змастити майонезом. Далі додати натерті білки варених яєць. Жовтки подрібнити, змішати з нарізаним кропом і викласти останнім шаром.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат готовий до подачі. Перед вживанням можна дати йому трохи настоятися в холодильнику.

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