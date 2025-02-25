Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Консервы и соленые огурцы — лучше Оливье и Шубы в 100 раз arrow

Консервы и соленые огурцы — лучше Оливье и Шубы в 100 раз

25 февраля 2025 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Гениальный салат из консервов и соленых огурцов — лучше Оливье и Шубы в 100 раз
Консервы и соленые огурцы. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Минимум ингредиентов — максимум вкуса. Этот салат из консервированной рыбы и маринованных огурцов станет новым фаворитом на вашем столе. Легкий в приготовлении, нежный и одновременно пикантный, он точно удивит даже требовательных гурманов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сардина (консервированная) — 1 банка;
  • маринованные огурцы — 3 шт.;
  • вареный картофель — 1 шт.;
  • вареная морковь — 1 шт.;
  • вареные яйца — 3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • яблочный уксус — 1 ст. л.;
  • укроп — несколько веточек;
  • майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать мелкими кубиками и замариновать. Для этого смешать соль, сахар, уксус и залить кипятком.

смачний салат з консервою
Натертые огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Сардину размять вилкой, выложить в форму для подачи первым слоем и сделать сеточку из майонеза. Сверху выложить маринованный лук.

смачний салат з консервою та огірками
Маринованный лук. Фото: smachnenke.com.ua

Следующим слоем натереть вареный картофель, добавить майонез и равномерно распределить натертые маринованные огурцы.

рецепт смачного салату з консервою та огірками
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить слой натертой вареной моркови, снова смазать майонезом. Далее добавить натертые белки вареных яиц. Желтки измельчить, смешать с нарезанным укропом и выложить последним слоем.

простий рецепт смачного салату з консервою та огірками
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат готов к подаче. Перед употреблением можно дать ему немного настояться в холодильнике.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.

рецепты салат квашенные огурцы закуска консерва
Реклама
Реклама
Реклама