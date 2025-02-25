Гениальный салат из консервов и соленых огурцов — лучше Оливье и Шубы в 100 раз

Консервы и соленые огурцы — лучше Оливье и Шубы в 100 раз
Минимум ингредиентов — максимум вкуса. Этот салат из консервированной рыбы и маринованных огурцов станет новым фаворитом на вашем столе. Легкий в приготовлении, нежный и одновременно пикантный, он точно удивит даже требовательных гурманов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сардина (консервированная) — 1 банка;
- маринованные огурцы — 3 шт.;
- вареный картофель — 1 шт.;
- вареная морковь — 1 шт.;
- вареные яйца — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- яблочный уксус — 1 ст. л.;
- укроп — несколько веточек;
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезать мелкими кубиками и замариновать. Для этого смешать соль, сахар, уксус и залить кипятком.
Сардину размять вилкой, выложить в форму для подачи первым слоем и сделать сеточку из майонеза. Сверху выложить маринованный лук.
Следующим слоем натереть вареный картофель, добавить майонез и равномерно распределить натертые маринованные огурцы.
Выложить слой натертой вареной моркови, снова смазать майонезом. Далее добавить натертые белки вареных яиц. Желтки измельчить, смешать с нарезанным укропом и выложить последним слоем.
Салат готов к подаче. Перед употреблением можно дать ему немного настояться в холодильнике.
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