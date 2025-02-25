Гениальный салат из консервов и соленых огурцов — лучше Оливье и Шубы в 100 раз

Консервы и соленые огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Минимум ингредиентов — максимум вкуса. Этот салат из консервированной рыбы и маринованных огурцов станет новым фаворитом на вашем столе. Легкий в приготовлении, нежный и одновременно пикантный, он точно удивит даже требовательных гурманов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

сардина (консервированная) — 1 банка;

маринованные огурцы — 3 шт.;

вареный картофель — 1 шт.;

вареная морковь — 1 шт.;

вареные яйца — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

укроп — несколько веточек;

майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать мелкими кубиками и замариновать. Для этого смешать соль, сахар, уксус и залить кипятком.

Натертые огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Сардину размять вилкой, выложить в форму для подачи первым слоем и сделать сеточку из майонеза. Сверху выложить маринованный лук.

Маринованный лук. Фото: smachnenke.com.ua

Следующим слоем натереть вареный картофель, добавить майонез и равномерно распределить натертые маринованные огурцы.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить слой натертой вареной моркови, снова смазать майонезом. Далее добавить натертые белки вареных яиц. Желтки измельчить, смешать с нарезанным укропом и выложить последним слоем.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат готов к подаче. Перед употреблением можно дать ему немного настояться в холодильнике.

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