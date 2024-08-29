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Консервовані помідори на зиму — простий рецепт перевірений десятиліттями

29 серпня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Консервовані помідори на зиму — покроковий рецепт
Консервовані помідори. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Консервовані помідори на зиму — це класичний рецепт, який зберігає смак літа на довгі місяці. Цей простий і перевірений десятиліттями спосіб дозволить вам насолоджуватися ароматними та соковитими помідорами навіть у холодну пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня

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Вам знадобиться (на 5 літрових банок): 

  • 4 кг помідорів;
  • 3 головки часника;
  • 100 г кореня хрону;
  • перець чорний горошком;
  • 6 ст.л. цукру;
  • 4 ст.л. солі;
  • 125 мл оцту;
  • 2,8 л води. 

Спосіб приготування 

На дно літрової банки викладіть три зубчики часнику і три шматочки нарізаного хрону. Щільно наповніть банку помідорами до самого верху. Залийте окропом до країв, накрийте кришкою і залиште на 5 хвилин. 

рецепт помідорів на зиму
Помідори та спеції. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Після цього злийте воду в каструлю, додайте цукор, сіль та оцет. Доведіть до кипіння і варіть дві хвилини. У банки додайте шість горошин чорного перцю і залийте гарячим розсолом, накрийте кришками. 

консервовані помідори на зиму
Помідори в банках. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

На дно каструлі викладіть сіно або рушник, налийте воду до половини висоти каструлі, нагрійте її і поставте банки. Доведіть воду до кипіння і стерилізуйте банки протягом 10 хвилин. Після цього закатайте кришки.

простий рецепт консервованих помідорів на зиму
Консервовані помідори. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

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