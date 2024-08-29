Консервовані помідори на зиму — покроковий рецепт

Консервовані помідори. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Консервовані помідори на зиму — це класичний рецепт, який зберігає смак літа на довгі місяці. Цей простий і перевірений десятиліттями спосіб дозволить вам насолоджуватися ароматними та соковитими помідорами навіть у холодну пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.

Читайте також:

Вам знадобиться (на 5 літрових банок):

4 кг помідорів;

3 головки часника;

100 г кореня хрону;

перець чорний горошком;

6 ст.л. цукру;

4 ст.л. солі;

125 мл оцту;

2,8 л води.

Спосіб приготування

На дно літрової банки викладіть три зубчики часнику і три шматочки нарізаного хрону. Щільно наповніть банку помідорами до самого верху. Залийте окропом до країв, накрийте кришкою і залиште на 5 хвилин.

Помідори та спеції. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Після цього злийте воду в каструлю, додайте цукор, сіль та оцет. Доведіть до кипіння і варіть дві хвилини. У банки додайте шість горошин чорного перцю і залийте гарячим розсолом, накрийте кришками.

Помідори в банках. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

На дно каструлі викладіть сіно або рушник, налийте воду до половини висоти каструлі, нагрійте її і поставте банки. Доведіть воду до кипіння і стерилізуйте банки протягом 10 хвилин. Після цього закатайте кришки.

Консервовані помідори. Фото: Скріншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням.

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту з базиліком.

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок.

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити.