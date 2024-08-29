Консервовані помідори на зиму — покроковий рецепт

Консервовані помідори на зиму — простий рецепт перевірений десятиліттями
Консервовані помідори на зиму — це класичний рецепт, який зберігає смак літа на довгі місяці. Цей простий і перевірений десятиліттями спосіб дозволить вам насолоджуватися ароматними та соковитими помідорами навіть у холодну пору року.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.
Вам знадобиться (на 5 літрових банок):
- 4 кг помідорів;
- 3 головки часника;
- 100 г кореня хрону;
- перець чорний горошком;
- 6 ст.л. цукру;
- 4 ст.л. солі;
- 125 мл оцту;
- 2,8 л води.
Спосіб приготування
На дно літрової банки викладіть три зубчики часнику і три шматочки нарізаного хрону. Щільно наповніть банку помідорами до самого верху. Залийте окропом до країв, накрийте кришкою і залиште на 5 хвилин.
Після цього злийте воду в каструлю, додайте цукор, сіль та оцет. Доведіть до кипіння і варіть дві хвилини. У банки додайте шість горошин чорного перцю і залийте гарячим розсолом, накрийте кришками.
На дно каструлі викладіть сіно або рушник, налийте воду до половини висоти каструлі, нагрійте її і поставте банки. Доведіть воду до кипіння і стерилізуйте банки протягом 10 хвилин. Після цього закатайте кришки.
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