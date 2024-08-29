Консервированные помидоры на зиму – пошаговый рецепт

Консервированные помидоры на зиму — простой рецепт проверенный десятилетиями
Консервированные помидоры на зиму — это классический рецепт, сохраняющий вкус лета на долгие месяцы. Этот простой и проверенный десятилетиями способ позволит вам наслаждаться ароматными и сочными помидорами даже в холодное время года.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.
Вам понадобится (на 5 литровых банок):
- 4 кг помидоров;
- 3 головки чеснока;
- 100 г корня хрена;
- перец черный горошком;
- 6 ст.л. сахара;
- 4 ст.л. соли;
- 125 мл уксуса;
- 2,8л воды.
Способ приготовления
На дно литровой банки выложите три зубчика чеснока и три кусочка нарезанного хрена. Плотно заполните банку помидорами до самого верха. Залейте крутым кипятком до краев, накройте крышкой и оставьте на пять минут.
После этого слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, соль и уксус. Доведите до кипения и варите две минуты. В банки добавьте шесть горошин черного перца и залейте горячим рассолом, накройте крышками.
На дно кастрюли выложите сено или полотенце, налейте воду до половины высоты кастрюли, нагрейте ее и поставьте банки. Доведите воду до кипения и стерилизуйте банки в течение 10 минут. После этого закатайте крышки.
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