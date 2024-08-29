Консервированные помидоры на зиму – пошаговый рецепт

Консервированные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Консервированные помидоры на зиму — это классический рецепт, сохраняющий вкус лета на долгие месяцы. Этот простой и проверенный десятилетиями способ позволит вам наслаждаться ароматными и сочными помидорами даже в холодное время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

Читайте также:

Вам понадобится (на 5 литровых банок):

4 кг помидоров;

3 головки чеснока;

100 г корня хрена;

перец черный горошком;

6 ст.л. сахара;

4 ст.л. соли;

125 мл уксуса;

2,8л воды.

Способ приготовления

На дно литровой банки выложите три зубчика чеснока и три кусочка нарезанного хрена. Плотно заполните банку помидорами до самого верха. Залейте крутым кипятком до краев, накройте крышкой и оставьте на пять минут.

Помидоры и специи. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

После этого слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, соль и уксус. Доведите до кипения и варите две минуты. В банки добавьте шесть горошин черного перца и залейте горячим рассолом, накройте крышками.

Помидоры в банках. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

На дно кастрюли выложите сено или полотенце, налейте воду до половины высоты кастрюли, нагрейте ее и поставьте банки. Доведите воду до кипения и стерилизуйте банки в течение 10 минут. После этого закатайте крышки.

Консервированные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.