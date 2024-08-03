Сніданок туриста, заготівля на зиму з рисом – покроковий рецепт

Заготовка на зиму з рисом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Консервуйте справжній сніданок туриста на зиму з рисом, щоб завжди мати під рукою смачну та ситну страву. Проста у приготуванні заготівля стане ідеальним рішенням для швидких перекусів та походів. Дізнайтеся всі секрети та тонкощі цього рецепту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

Читайте також:

Вам знадобиться:

1 кг солодкого перцю;

1 кг моркви;

1 кг цибулі;

2,5 кг помідор;

0,5 л зріст. олії;

1,5 склянки рису

1 ст. цукру;

3 ст.л. солі;

4 ст.л. 9% оцту.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти моркву, нарізати цибулю та 1 кг солодкого перцю. Також необхідно 2,5 кг помідорів пропустити через м'ясорубку.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До томатного соусу додати цибулю, солодкий перець та моркву. Все перемішати, додати півлітра олії та довести до кипіння. Варити 45 хвилин, періодично помішувати.

Солодкий перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім додати 1,5 склянки вареного рису, 1 склянку цукру і 3 столові ложки солі. Варимо ще 30 хвилин. В кінці додати 4 столові ложки оцту.

Овочі та цукор. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розкладаємо салат у банки. Необхідно простерилізувати з моменту закипання 20 хвилин.

Приготування заготівлі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу і рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.