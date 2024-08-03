Сніданок туриста, заготівля на зиму з рисом – покроковий рецепт

Консервуємо справжній сніданок туриста — заготівля на зиму з рисом
Консервуйте справжній сніданок туриста на зиму з рисом, щоб завжди мати під рукою смачну та ситну страву. Проста у приготуванні заготівля стане ідеальним рішенням для швидких перекусів та походів. Дізнайтеся всі секрети та тонкощі цього рецепту.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- 1 кг солодкого перцю;
- 1 кг моркви;
- 1 кг цибулі;
- 2,5 кг помідор;
- 0,5 л зріст. олії;
- 1,5 склянки рису
- 1 ст. цукру;
- 3 ст.л. солі;
- 4 ст.л. 9% оцту.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно натерти моркву, нарізати цибулю та 1 кг солодкого перцю. Також необхідно 2,5 кг помідорів пропустити через м'ясорубку.
До томатного соусу додати цибулю, солодкий перець та моркву. Все перемішати, додати півлітра олії та довести до кипіння. Варити 45 хвилин, періодично помішувати.
Потім додати 1,5 склянки вареного рису, 1 склянку цукру і 3 столові ложки солі. Варимо ще 30 хвилин. В кінці додати 4 столові ложки оцту.
Розкладаємо салат у банки. Необхідно простерилізувати з моменту закипання 20 хвилин.
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