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Консервуємо справжній сніданок туриста — заготівля на зиму з рисом

3 серпня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сніданок туриста, заготівля на зиму з рисом – покроковий рецепт
Заготовка на зиму з рисом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Консервуйте справжній сніданок туриста на зиму з рисом, щоб завжди мати під рукою смачну та ситну страву. Проста у приготуванні заготівля стане ідеальним рішенням для швидких перекусів та походів. Дізнайтеся всі секрети та тонкощі цього рецепту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • 1 кг солодкого перцю;
  • 1 кг моркви;
  • 1 кг цибулі;
  • 2,5 кг помідор;
  • 0,5 л зріст. олії;
  • 1,5 склянки рису
  • 1 ст. цукру;
  • 3 ст.л. солі;
  • 4 ст.л. 9% оцту.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти моркву, нарізати цибулю та 1 кг солодкого перцю. Також необхідно 2,5 кг помідорів пропустити через м'ясорубку.

заготівля на зиму з рисом рецепт
Морква та цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До томатного соусу додати цибулю, солодкий перець та моркву. Все перемішати, додати півлітра олії та довести до кипіння. Варити 45 хвилин, періодично помішувати.

заготівля на зиму з рисом та овочами
Солодкий перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім додати 1,5 склянки вареного рису, 1 склянку цукру і 3 столові ложки солі. Варимо ще 30 хвилин. В кінці додати 4 столові ложки оцту.

рецепт овочевої заготівлі на зиму з рисом
Овочі та цукор. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розкладаємо салат у банки. Необхідно простерилізувати з моменту закипання 20 хвилин.

консервація з рисом на зиму
Приготування заготівлі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу і рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

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