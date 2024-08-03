Завтрак туриста, заготовка на зиму с рисом — пошаговый рецепт

Заготовка на зиму с рисом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Консервируйте настоящий завтрак туриста на зиму с рисом, чтобы всегда иметь под рукой вкусное и сытное блюдо. Простая в приготовлении заготовка станет идеальным решением для быстрых перекусов и походов. Узнайте все секреты и тонкости этого рецепта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

1 кг сладкого перца;

1 кг морковки;

1 кг лука;

2,5 кг помидор;

0,5 л. раст. масла;

1,5 стакана риса

1 ст. сахара;

3 ст.л. соли;

4 ст.л. 9% уксуса.

Способ приготовления

Сначала необходимо натереть морковь, нарезать лук и 1 кг сладкого перца. Также необходимо 2,5 кг помидор пропустить через мясорубку.

Морковь и лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К томатному соусу добавить лук, сладкий перец и морковь. Все перемешать, добавить поллитра растительного масла и довести до кипения. Варить 45 минут, периодически помешивая.

Сладкий перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем добавить 1,5 стакана вареного риса, 1 стакан сахар и 3 столовых ложки соли. Варим еще 30 минут. В конце добавить 4 столовых ложки уксуса.

Овощи и сахар. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раскладываем салат в банки. Необходимо простерилизовать с момента закипания 20 минут.

Приготовление заготовки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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