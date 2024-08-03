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Консервируем настоящий завтрак туриста — заготовка на зиму с рисом

3 августа 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Завтрак туриста, заготовка на зиму с рисом — пошаговый рецепт
Заготовка на зиму с рисом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Консервируйте настоящий завтрак туриста на зиму с рисом, чтобы всегда иметь под рукой вкусное и сытное блюдо. Простая в приготовлении заготовка станет идеальным решением для быстрых перекусов и походов. Узнайте все секреты и тонкости этого рецепта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • 1 кг сладкого перца; 
  • 1 кг морковки;
  • 1 кг лука;
  • 2,5 кг помидор; 
  • 0,5 л. раст. масла;
  • 1,5 стакана риса
  • 1 ст. сахара;
  • 3 ст.л. соли;
  • 4 ст.л. 9% уксуса. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо натереть морковь, нарезать лук и 1 кг сладкого перца. Также необходимо 2,5 кг помидор пропустить через мясорубку. 

заготовка на зиму с рисом рецепт
Морковь и лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К томатному соусу добавить лук, сладкий перец и морковь. Все перемешать, добавить поллитра растительного масла и довести до кипения. Варить 45 минут, периодически помешивая.

заготовка на зиму с рисом и овощами
Сладкий перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем добавить 1,5 стакана вареного риса, 1 стакан сахар и 3 столовых ложки соли. Варим еще 30 минут. В конце добавить 4 столовых ложки уксуса. 

рецепт овощной заготовки на зиму с рисом
Овощи и сахар. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раскладываем салат в банки. Необходимо простерилизовать с момента закипания 20 минут. 

консервация с рисом на зиму
Приготовление заготовки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

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