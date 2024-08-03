Завтрак туриста, заготовка на зиму с рисом — пошаговый рецепт

Консервируем настоящий завтрак туриста — заготовка на зиму с рисом
Консервируйте настоящий завтрак туриста на зиму с рисом, чтобы всегда иметь под рукой вкусное и сытное блюдо. Простая в приготовлении заготовка станет идеальным решением для быстрых перекусов и походов. Узнайте все секреты и тонкости этого рецепта.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- 1 кг сладкого перца;
- 1 кг морковки;
- 1 кг лука;
- 2,5 кг помидор;
- 0,5 л. раст. масла;
- 1,5 стакана риса
- 1 ст. сахара;
- 3 ст.л. соли;
- 4 ст.л. 9% уксуса.
Способ приготовления
Сначала необходимо натереть морковь, нарезать лук и 1 кг сладкого перца. Также необходимо 2,5 кг помидор пропустить через мясорубку.
К томатному соусу добавить лук, сладкий перец и морковь. Все перемешать, добавить поллитра растительного масла и довести до кипения. Варить 45 минут, периодически помешивая.
Затем добавить 1,5 стакана вареного риса, 1 стакан сахар и 3 столовых ложки соли. Варим еще 30 минут. В конце добавить 4 столовых ложки уксуса.
Раскладываем салат в банки. Необходимо простерилизовать с момента закипания 20 минут.
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