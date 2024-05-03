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Контроль якості — як перевірити курячі яйця

3 травня 2024 19:30
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Яніна Томенко
Редактор
Як швидко перевірити якість яєць у магазині на свіжість
Курячі яйця. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Зазвичай у супермаркеті можна зустріти вже розфасовані яйця. Вони стоять на полицях у спеціальних контейнерах, однакові на вигляд. Давайте розберемося разом, як визначити якість яєць.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Визначити свіжість курячих яєць можна за допомогою кількох візуальних ознак, які можна знайти у супермаркеті чи ринку.

Колір шкаралупи

Свіжі яйця мають яскравіший і насичений колір шкаралупи, зазвичай білий або коричневий, залежно від породи курей. Якщо яйця мають бляклий або матовий колір, це може вказувати на низьку якість.

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Курячі яйця. Фото: Freepik

Цілісність шкаралупи

Зверніть увагу на цілісність шкаралупи. Хороші яйця мають бути цілими та без тріщин. Якщо шкаралупа ціла, це вказує на те, що яйця не зазнали механічного пошкодження і, отже, можуть бути свіжими.

Розмір

Свіжі яйця мають однаковий розмір в упаковці. Однак це не завжди є визначальною ознакою, оскільки розмір яєць може змінюватись залежно від породи курей.

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Курячі яйця. Фото: Freepik

Вага

Підніміть яйця та оцініть їх вагу. Свіжі яйця повинні відчуватися важче, ніж старі чи прострочені. Це пов'язано з тим, що у старих яйцях збільшується розмір повітряної кишені всередині, що робить їх легшим.

Дата упаковки

Якщо яйця упаковані із зазначенням дати упаковки або терміну придатності, зверніть на це увагу. Вибирайте яйця з пізнішою датою упаковки, оскільки це збільшує ймовірність їхньої свіжості. Пам'ятайте, що зберігання яєць у холодильнику також сприяє збереженню їхньої свіжості.

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