Как быстро проверить качество яиц в магазине на свежесть — правила

Куриные яйца. Фото: Freepik

Обычно в супермаркете можно встретить уже расфасованные яйца. Они стоят на полках в специальных контейнерах, при этом одинаковые на вид. Давайте разберемся вместе, как определить качество яиц.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Определить свежесть куриных яиц можно при помощи нескольких визуальных признаков, которые можно обнаружить в супермаркете или на рынке.

Цвет скорлупы

Свежие яйца имеют более яркий и насыщенный цвет скорлупы, обычно белый или коричневый, в зависимости от породы кур. Если яйца имеют блеклый или матовый цвет, это может указывать на низкое качество.

Куриные яйца. Фото: Freepik

Целостность скорлупы

Обратите внимание на целостность скорлупы. Хорошие яйца должны быть целыми и без трещин. Если скорлупа цела, это указывает на то, что яйца не были подвергнуты механическому повреждению и, следовательно, могут быть свежими.

Размер

Свежие яйца обычно имеют одинаковый размер в упаковке. Однако, это не всегда является определяющим признаком, так как размер яиц может варьироваться в зависимости от породы кур.

Куриные яйца. Фото: Freepik

Вес

Поднимите яйца и оцените их вес. Свежие яйца должны чувствоваться тяжелее, чем старые или просроченные. Это связано с тем, что в старых яйцах увеличивается размер воздушного кармана внутри, что делает их легче.

Дата упаковки

Если яйца упакованы с указанием даты упаковки или срока годности, обратите на это внимание. Выбирайте яйца с более поздней датой упаковки, так как это увеличивает вероятность их свежести. Помните, что хранение яиц в холодильнике также способствует сохранению их свежести.

Ранее мы писали действительно ли коричневые яйца полезнее белых.

Простые советы, как вырастить зеленый лук в домашних условиях — три лучших способа.

Также мы писали про идеальный продукт, который нужно есть каждый день.