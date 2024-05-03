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Контроль качества — как проверить куриные яйца

3 мая 2024 19:30
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Янина Томенко
Редактор
Как быстро проверить качество яиц в магазине на свежесть — правила
Куриные яйца. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Обычно в супермаркете можно встретить уже расфасованные яйца. Они стоят на полках в специальных контейнерах, при этом одинаковые на вид. Давайте разберемся вместе, как определить качество яиц

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Определить свежесть куриных яиц можно при помощи нескольких визуальных признаков, которые можно обнаружить в супермаркете или на рынке.

Цвет скорлупы

Свежие яйца имеют более яркий и насыщенный цвет скорлупы, обычно белый или коричневый, в зависимости от породы кур. Если яйца имеют блеклый или матовый цвет, это может указывать на низкое качество.

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Куриные яйца. Фото: Freepik

Целостность скорлупы

Обратите внимание на целостность скорлупы. Хорошие яйца должны быть целыми и без трещин. Если скорлупа цела, это указывает на то, что яйца не были подвергнуты механическому повреждению и, следовательно, могут быть свежими.

Размер

Свежие яйца обычно имеют одинаковый размер в упаковке. Однако, это не всегда является определяющим признаком, так как размер яиц может варьироваться в зависимости от породы кур.

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Куриные яйца. Фото: Freepik

Вес

Поднимите яйца и оцените их вес. Свежие яйца должны чувствоваться тяжелее, чем старые или просроченные. Это связано с тем, что в старых яйцах увеличивается размер воздушного кармана внутри, что делает их легче.

Дата упаковки

Если яйца упакованы с указанием даты упаковки или срока годности, обратите на это внимание. Выбирайте яйца с более поздней датой упаковки, так как это увеличивает вероятность их свежести. Помните, что хранение яиц в холодильнике также способствует сохранению их свежести.

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