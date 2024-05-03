Как быстро проверить качество яиц в магазине на свежесть — правила

Контроль качества — как проверить куриные яйца
Обычно в супермаркете можно встретить уже расфасованные яйца. Они стоят на полках в специальных контейнерах, при этом одинаковые на вид. Давайте разберемся вместе, как определить качество яиц.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Определить свежесть куриных яиц можно при помощи нескольких визуальных признаков, которые можно обнаружить в супермаркете или на рынке.
Цвет скорлупы
Свежие яйца имеют более яркий и насыщенный цвет скорлупы, обычно белый или коричневый, в зависимости от породы кур. Если яйца имеют блеклый или матовый цвет, это может указывать на низкое качество.
Целостность скорлупы
Обратите внимание на целостность скорлупы. Хорошие яйца должны быть целыми и без трещин. Если скорлупа цела, это указывает на то, что яйца не были подвергнуты механическому повреждению и, следовательно, могут быть свежими.
Размер
Свежие яйца обычно имеют одинаковый размер в упаковке. Однако, это не всегда является определяющим признаком, так как размер яиц может варьироваться в зависимости от породы кур.
Вес
Поднимите яйца и оцените их вес. Свежие яйца должны чувствоваться тяжелее, чем старые или просроченные. Это связано с тем, что в старых яйцах увеличивается размер воздушного кармана внутри, что делает их легче.
Дата упаковки
Если яйца упакованы с указанием даты упаковки или срока годности, обратите на это внимание. Выбирайте яйца с более поздней датой упаковки, так как это увеличивает вероятность их свежести. Помните, что хранение яиц в холодильнике также способствует сохранению их свежести.
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