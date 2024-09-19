Сирна запіканка на сніданок без борошна, манки та цукру — покроковий рецепт приготування

Сирна запіканка. Фото: Скріншот YouTube @ OlyaPins

Шукаєте ідеальний рецепт для легкого та корисного сніданку? Сирна запіканка без борошна, манки та цукру - це саме те, що потрібно! Ніжна, повітряна та неймовірно смачна, вона подарує вам заряд енергії та збереже фігуру. Відмінний вибір для тих, хто дбає про правильне харчування і хоче почати день з користі та смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

500 сирної маси або 400г сиру 5% + 100г сметани;

3 яйця;

50г сиропу;

60г кукурудзяного крохмалю.

Спосіб приготування

Сир з'єднати зі сметаною і все перемішати.

Сир у тарілці. Фото: Скріншот YouTube @ OlyaPins

Додати три яйця та ще раз перемішати. Додати щіпку солі та ванільного ароматизатора.

Яйця та сир. Фото: Скріншот YouTube @ OlyaPins

Додати 60 г кукурудзяного крохмалю і все перемішати. Сирну масу покласти у форму для випікання.

Сирна маса. Фото: Скріншот YouTube @ OlyaPins

Випікати при 180 ºС протягом 40 хвилин.

Готова запіканка. Фото: Скріншот YouTube @ OlyaPins

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