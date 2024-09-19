Творожная запеканка на завтрак без муки, манки и сахара — пошаговый рецепт приготовления

Полезная творожная запеканка на завтрак — без муки, без манки, без сахара
Ищете идеальный рецепт для легкого и полезного завтрака? Творожная запеканка без муки, манки и сахара — это именно то, что нужно! Нежная, воздушная и невероятно вкусная, она подарит вам заряд энергии и сохранит фигуру. Отличный выбор для тех, кто заботится о правильном питании и хочет начать день с пользы и вкуса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.
Вам понадобится:
- 500 творожной массы или 400г творога 5% + 100г сметаны;
- 3 яйца;
- 50г сиропа;
- 60г кукурузного крахмала.
Способ приготовления
Творог соединить со сметаной и все перемешать.
Добавить три яйца и еще раз перемешать. Добавить щепотку соли и ванильного ароматизатора.
Добавить 60 г кукурузного крахмала и все перемешать. Творожную массу положить в форму для выпекания.
Выпекать при 180 ºС на протяжении 40 минут.
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