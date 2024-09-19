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Полезная творожная запеканка на завтрак — без муки, без манки, без сахара

19 сентября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Творожная запеканка на завтрак без муки, манки и сахара — пошаговый рецепт приготовления
Творожная запеканка. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете идеальный рецепт для легкого и полезного завтрака? Творожная запеканка без муки, манки и сахара — это именно то, что нужно! Нежная, воздушная и невероятно вкусная, она подарит вам заряд энергии и сохранит фигуру. Отличный выбор для тех, кто заботится о правильном питании и хочет начать день с пользы и вкуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только

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Вам понадобится: 

  • 500 творожной массы или 400г творога 5% + 100г сметаны;
  • 3 яйца;
  • 50г сиропа;
  • 60г кукурузного крахмала. 

Способ приготовления 

Творог соединить со сметаной и все перемешать. 

полезная творожная запеканка на завтрак без муки, без манки, без сахара
Творог в тарелке. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Добавить три яйца и еще раз перемешать. Добавить щепотку соли и ванильного ароматизатора. 

творожная запеканка на завтрак без муки, без манки, без сахара
Яйца и творог. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Добавить 60 г кукурузного крахмала и все перемешать. Творожную массу положить в форму для выпекания. 

простая полезная творожная запеканка на завтрак без муки, без манки, без сахара
Творожная масса. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Выпекать при 180 ºС на протяжении 40 минут. 

вкусная полезная творожная запеканка на завтрак без муки, без манки, без сахара
Готовая запеканка. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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рецепты Завтрак запеканки идея для завтрака

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