Творожная запеканка на завтрак без муки, манки и сахара — пошаговый рецепт приготовления

Творожная запеканка. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Ищете идеальный рецепт для легкого и полезного завтрака? Творожная запеканка без муки, манки и сахара — это именно то, что нужно! Нежная, воздушная и невероятно вкусная, она подарит вам заряд энергии и сохранит фигуру. Отличный выбор для тех, кто заботится о правильном питании и хочет начать день с пользы и вкуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится:

500 творожной массы или 400г творога 5% + 100г сметаны;

3 яйца;

50г сиропа;

60г кукурузного крахмала.

Способ приготовления

Творог соединить со сметаной и все перемешать.

Творог в тарелке. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Добавить три яйца и еще раз перемешать. Добавить щепотку соли и ванильного ароматизатора.

Яйца и творог. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Добавить 60 г кукурузного крахмала и все перемешать. Творожную массу положить в форму для выпекания.

Творожная масса. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Выпекать при 180 ºС на протяжении 40 минут.

Готовая запеканка. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

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