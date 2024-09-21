Корисні ферментовані огірки на зиму за 5 хвилин — покроковий рецепт приготування

Корисні ферментовані огірки на зиму — вся підготовка займає 5 хвилин
Ферментовані огірки — це не тільки смачна, але й корисна заготівля на зиму, багата на вітаміни і пробіотики. Вся підготовка займає всього 5 хвилин, а результат — хрусткі та ароматні огірочки, які стануть чудовим доповненням до зимового столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні Смаколики.
Вам знадобиться:
- 2 кг огірків;
- листя та корінь хрону;
- пучок кропу;
- 3 ст. л солі;
- 1 головка часника.
Спосіб приготування
На дно банки кладемо листя хрону та кріп. Також потрібно нарізати корень хрону та часник, кладемо в банку.
Огірки потрібно помити та замочити в воді на дві години. Кінчики відрізати. Щільно покласти в банки.
У банку додати три столові ложки солі та залити окропом. Закрити пластиковою кришкою та залишити на 3-6 днів при кімнатній температурі. Далі огірки можна куштувати або перемістити в холодильник чи прохолодне місце для подальшого зберігання.
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