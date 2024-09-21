Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Корисні ферментовані огірки на зиму — вся підготовка займає 5 хвилин arrow

Корисні ферментовані огірки на зиму — вся підготовка займає 5 хвилин

21 вересня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Корисні ферментовані огірки на зиму за 5 хвилин — покроковий рецепт приготування
Квашені огірки. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ферментовані огірки — це не тільки смачна, але й корисна заготівля на зиму, багата на вітаміни і пробіотики. Вся підготовка займає всього 5 хвилин, а результат — хрусткі та ароматні огірочки, які стануть чудовим доповненням до зимового столу. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні Смаколики

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 2 кг огірків;
  • листя та корінь хрону;
  • пучок кропу;
  • 3 ст. л солі;
  • 1 головка часника. 

Спосіб приготування 

На дно банки кладемо листя хрону та кріп. Також потрібно нарізати корень хрону та часник, кладемо в банку. 

квашені огірки на зиму
Крім та листя хрону. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Огірки потрібно помити та замочити в воді на дві години. Кінчики відрізати. Щільно покласти в банки. 

рецепт квашених огірків на зиму
Огірки в банці. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

У банку додати три столові ложки солі та залити окропом. Закрити пластиковою кришкою та залишити на 3-6 днів при кімнатній температурі. Далі огірки можна куштувати або перемістити в холодильник чи прохолодне місце для подальшого зберігання. 

простий рецепт квашених огірків на зиму
Приготування огіркиів. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками із цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням.

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольському за рецептом мами – без стерилізації, без оцту, з базиліком.

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок.

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму із смачним маринадом, який можна пити.

рецепти лайфхаки огірки квашені огірки заготівля на зиму

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:15 У Сімферополі пролунали гучні вибухи — у військових частинах оголосили тривогу

20:00 В ДПСУ показали використання дрона Vampire проти російських загарбників на Харківщині

19:42 В Україні стрімко зросли ціни на оренду житла — де найдорожче зняти квартиру

19:28 У Бєлгородській області росіяни збивають цивільні дрони — перехоплення ГУР

19:24 Травма Маліновського — відомо, коли футболіст повернеться на поле

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

19:13 Міненерго закликало прискорити розгортання місій МАГАТЕ в Україні — у чому причина

19:12 Обстріл Кривого Рогу — скільки постраждалих у лікарні

19:11 Будинки в Одесі затоплює каналізацією — у мерії назвали винних

19:06 Зеленський закликав українців вшанувати полеглих захисників хвилиною мовчання 1 жовтня

18:49 Іран передав Росії ракети Fath-360 без пускових установок, — Reuters

20:15 У Сімферополі пролунали гучні вибухи — у військових частинах оголосили тривогу

20:00 В ДПСУ показали використання дрона Vampire проти російських загарбників на Харківщині

19:42 В Україні стрімко зросли ціни на оренду житла — де найдорожче зняти квартиру

19:28 У Бєлгородській області росіяни збивають цивільні дрони — перехоплення ГУР

19:24 Травма Маліновського — відомо, коли футболіст повернеться на поле

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

19:13 Міненерго закликало прискорити розгортання місій МАГАТЕ в Україні — у чому причина

19:12 Обстріл Кривого Рогу — скільки постраждалих у лікарні

19:11 Будинки в Одесі затоплює каналізацією — у мерії назвали винних

19:06 Зеленський закликав українців вшанувати полеглих захисників хвилиною мовчання 1 жовтня

18:49 Іран передав Росії ракети Fath-360 без пускових установок, — Reuters

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації