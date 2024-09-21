Корисні ферментовані огірки на зиму за 5 хвилин — покроковий рецепт приготування

Квашені огірки. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Ферментовані огірки — це не тільки смачна, але й корисна заготівля на зиму, багата на вітаміни і пробіотики. Вся підготовка займає всього 5 хвилин, а результат — хрусткі та ароматні огірочки, які стануть чудовим доповненням до зимового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні Смаколики.

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Вам знадобиться:

2 кг огірків;

листя та корінь хрону;

пучок кропу;

3 ст. л солі;

1 головка часника.

Спосіб приготування

На дно банки кладемо листя хрону та кріп. Також потрібно нарізати корень хрону та часник, кладемо в банку.

Крім та листя хрону. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Огірки потрібно помити та замочити в воді на дві години. Кінчики відрізати. Щільно покласти в банки.

Огірки в банці. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

У банку додати три столові ложки солі та залити окропом. Закрити пластиковою кришкою та залишити на 3-6 днів при кімнатній температурі. Далі огірки можна куштувати або перемістити в холодильник чи прохолодне місце для подальшого зберігання.

Приготування огіркиів. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

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