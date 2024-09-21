Полезные ферментированные огурцы на зиму за 5 минут — пошаговое приготовление

Квашеные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Ферментированные огурцы — это не только вкусная, но и полезная заготовка на зиму, богатая витаминами и пробиотиками. Вся подготовка занимает всего 5 минут, а результат — хрустящие и ароматные огурчики, которые станут отличным дополнением к зимнему столу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные Смаколики.

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Вам понадобится:

2 кг огурцов;

листья и корни хрена;

пучок укропа;

3 ст. л соли;

1 головка чеснока.

Способ приготовления

На дно банки кладем листья хрена и укроп. Также нужно нарезать корень хрена и чеснок, кладем в банку.

Кроме листьев хрена. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Огурцы нужно промыть и замочить в воде на два часа. Кончики отрезать. Плотно положить в банки.

Огурцы в банке. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

В банке добавить три столовых ложки соли и залить кипятком. Закрыть пластиковой крышкой и оставить на 3-6 дней при комнатной температуре. Далее огурцы можно пробовать или переместить в холодильник или в прохладное место для последующего хранения.

Приготовление огурцов. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

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