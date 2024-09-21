Полезные ферментированные огурцы на зиму за 5 минут — пошаговое приготовление

Полезны ферментированные огурцы на зиму — вся подготовка занимает 5 минут
Ферментированные огурцы — это не только вкусная, но и полезная заготовка на зиму, богатая витаминами и пробиотиками. Вся подготовка занимает всего 5 минут, а результат — хрустящие и ароматные огурчики, которые станут отличным дополнением к зимнему столу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные Смаколики.
Вам понадобится:
- 2 кг огурцов;
- листья и корни хрена;
- пучок укропа;
- 3 ст. л соли;
- 1 головка чеснока.
Способ приготовления
На дно банки кладем листья хрена и укроп. Также нужно нарезать корень хрена и чеснок, кладем в банку.
Огурцы нужно промыть и замочить в воде на два часа. Кончики отрезать. Плотно положить в банки.
В банке добавить три столовых ложки соли и залить кипятком. Закрыть пластиковой крышкой и оставить на 3-6 дней при комнатной температуре. Далее огурцы можно пробовать или переместить в холодильник или в прохладное место для последующего хранения.
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