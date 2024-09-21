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Полезны ферментированные огурцы на зиму — вся подготовка занимает 5 минут

21 сентября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Полезные ферментированные огурцы на зиму за 5 минут — пошаговое приготовление
Квашеные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ферментированные огурцы — это не только вкусная, но и полезная заготовка на зиму, богатая витаминами и пробиотиками. Вся подготовка занимает всего 5 минут, а результат — хрустящие и ароматные огурчики, которые станут отличным дополнением к зимнему столу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные Смаколики.

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Вам понадобится:

  • 2 кг огурцов;
  • листья и корни хрена;
  • пучок укропа;
  • 3 ст. л соли;
  • 1 головка чеснока.

Способ приготовления

На дно банки кладем листья хрена и укроп. Также нужно нарезать корень хрена и чеснок, кладем в банку.

квашеные огурцы на зиму
Кроме листьев хрена. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Огурцы нужно промыть и замочить в воде на два часа. Кончики отрезать. Плотно положить в банки.

рецепт квашеных огурцов на зиму
Огурцы в банке. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

В банке добавить три столовых ложки соли и залить кипятком. Закрыть пластиковой крышкой и оставить на 3-6 дней при комнатной температуре. Далее огурцы можно пробовать или переместить в холодильник или в прохладное место для последующего хранения.

простой рецепт квашеных огурцов на зиму
Приготовление огурцов. Фото: Скриншот YouTube @kulinarni.smakolyky

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.

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19:28 В Белгородской области россияне сбивают гражданские дроны — перехват ГУР

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