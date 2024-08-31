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Корисні квашені помідори без цукру та оцту — до зими можуть не достояти, бо дуже смачні

31 серпня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Корисні квашені помідори без цукру та оцту — покроковий рецепт.
Квашені помідори. Фото: Скріншот YouTube @nashi.besahy
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте корисні квашені помідори без цукру та оцту, які стануть справжнім хітом на вашому столі! Ці помідори настільки смачні, що їх можна не дочекатися зими — вони розлітаються миттєво. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти

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Вам знадобиться: 

  • помідори 5 кг;
  • виноградне листя 10-20 шт;
  • листя вишні 30-40 шт;
  • перець горошком 8-10 шт. на літр;
  • лавровий листок 3-4 шт;
  • сіль 30 г на літр води (1 столова ложка).
  • цибуля 0,8-1 кг. 

Спосіб приготування 

Помідори потрібно ретельно помити. Для маринаду до води додати 30 г солі з розрахунку на літр води. Також додати чорний перець та лавровий лист. Довести до кипіння, варити 5-7 хвилин. 

квашені помідори на зиму
Сіль для маринаду. Фото: Скріншот YouTube @nashi.besahy

Коли розсіл охолов починаємо складати помідори в ємність. На дно кладемо листя вишні та винограду. Також кладемо цибулю. 

квашені помідори на зиму рецепт
Помідори та зелень. Фото: Скріншот YouTube @nashi.besahy

Заливаємо помідори розсолом та накриваємо листям. Помідори залишити при кімнатній температурі на 6-7 діб. Потім перемістити в прохолодне місце, квашені помідори будуть готові до споживання вже через два тижні. А зберігатися можуть всю зиму. 

ферментовані квашені помідори на зиму
Квашені помідори. Фото: Скріншот YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням. 

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту з базиліком. 

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок. 

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити. 

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