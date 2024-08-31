Корисні квашені помідори без цукру та оцту — покроковий рецепт.

Корисні квашені помідори без цукру та оцту — до зими можуть не достояти, бо дуже смачні
Приготуйте корисні квашені помідори без цукру та оцту, які стануть справжнім хітом на вашому столі! Ці помідори настільки смачні, що їх можна не дочекатися зими — вони розлітаються миттєво.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- помідори 5 кг;
- виноградне листя 10-20 шт;
- листя вишні 30-40 шт;
- перець горошком 8-10 шт. на літр;
- лавровий листок 3-4 шт;
- сіль 30 г на літр води (1 столова ложка).
- цибуля 0,8-1 кг.
Спосіб приготування
Помідори потрібно ретельно помити. Для маринаду до води додати 30 г солі з розрахунку на літр води. Також додати чорний перець та лавровий лист. Довести до кипіння, варити 5-7 хвилин.
Коли розсіл охолов починаємо складати помідори в ємність. На дно кладемо листя вишні та винограду. Також кладемо цибулю.
Заливаємо помідори розсолом та накриваємо листям. Помідори залишити при кімнатній температурі на 6-7 діб. Потім перемістити в прохолодне місце, квашені помідори будуть готові до споживання вже через два тижні. А зберігатися можуть всю зиму.
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