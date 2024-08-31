Корисні квашені помідори без цукру та оцту — покроковий рецепт.

Квашені помідори. Фото: Скріншот YouTube @nashi.besahy

Приготуйте корисні квашені помідори без цукру та оцту, які стануть справжнім хітом на вашому столі! Ці помідори настільки смачні, що їх можна не дочекатися зими — вони розлітаються миттєво.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

помідори 5 кг;

виноградне листя 10-20 шт;

листя вишні 30-40 шт;

перець горошком 8-10 шт. на літр;

лавровий листок 3-4 шт;

сіль 30 г на літр води (1 столова ложка).

цибуля 0,8-1 кг.

Спосіб приготування

Помідори потрібно ретельно помити. Для маринаду до води додати 30 г солі з розрахунку на літр води. Також додати чорний перець та лавровий лист. Довести до кипіння, варити 5-7 хвилин.

Сіль для маринаду. Фото: Скріншот YouTube @nashi.besahy

Коли розсіл охолов починаємо складати помідори в ємність. На дно кладемо листя вишні та винограду. Також кладемо цибулю.

Помідори та зелень. Фото: Скріншот YouTube @nashi.besahy

Заливаємо помідори розсолом та накриваємо листям. Помідори залишити при кімнатній температурі на 6-7 діб. Потім перемістити в прохолодне місце, квашені помідори будуть готові до споживання вже через два тижні. А зберігатися можуть всю зиму.

Квашені помідори. Фото: Скріншот YouTube @nashi.besahy

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