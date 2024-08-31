Полезные квашеные помидоры без сахара и уксуса – пошаговый рецепт.

Квашеные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Приготовьте полезные помидоры без сахара и уксуса, которые станут настоящим хитом на вашем столе! Эти помидоры настолько вкусны, что их можно не дождаться зимы – они разлетаются мгновенно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ - еда и рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

помидоры 5 кг;

виноградные листья 10-20 шт;

листья вишни 30-40 шт;

перец горошком 8-10 шт. на литр;

лавровый лист 3-4 шт;

соль 30 г на литр воды (1 столовая ложка).

лук 0,8-1 кг.

Способ приготовления

Помидоры нужно тщательно вымыть. Для маринада к воде добавить 30 г соли в расчете на литр воды. Также добавить черный перец и лавровый лист. Довести до кипения, варить 5-7 минут.

Соль для маринада. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Когда рассол остыл начинаем складывать помидоры в емкость. На дно кладем листья вишни и винограда. Также кладем лук.

Помидоры и зелень. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Заливаем помидоры рассолом и накрываем листьями. Оставить помидоры при комнатной температуре на 6-7 суток. Затем переместить в прохладное место, квашеные помидоры будут готовы к употреблению уже через две недели. А храниться могут всю зиму.

Квашеные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.