Полезные квашеные помидоры без сахара и уксуса – пошаговый рецепт.

Полезные квашеные помидоры без сахара и уксуса — до зимы могут не достоять, потому что очень вкусные
Приготовьте полезные помидоры без сахара и уксуса, которые станут настоящим хитом на вашем столе! Эти помидоры настолько вкусны, что их можно не дождаться зимы – они разлетаются мгновенно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ - еда и рецепты.
Вам понадобится:
- помидоры 5 кг;
- виноградные листья 10-20 шт;
- листья вишни 30-40 шт;
- перец горошком 8-10 шт. на литр;
- лавровый лист 3-4 шт;
- соль 30 г на литр воды (1 столовая ложка).
- лук 0,8-1 кг.
Способ приготовления
Помидоры нужно тщательно вымыть. Для маринада к воде добавить 30 г соли в расчете на литр воды. Также добавить черный перец и лавровый лист. Довести до кипения, варить 5-7 минут.
Когда рассол остыл начинаем складывать помидоры в емкость. На дно кладем листья вишни и винограда. Также кладем лук.
Заливаем помидоры рассолом и накрываем листьями. Оставить помидоры при комнатной температуре на 6-7 суток. Затем переместить в прохладное место, квашеные помидоры будут готовы к употреблению уже через две недели. А храниться могут всю зиму.
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