Як зберігати гриби, щоб вони не зіпсувалися — рекомендації

Гриби на столі. Фото: Freepik

Правильне зберігання грибів вдома — важливий аспект, щоб зберегти їхню свіжість і смак. Різні види грибів — чи то покупні, чи то лісові — вимагають особливої уваги та умов зберігання.

Новини.LIVE зібрали інформацію про зберігання грибів у домашніх умовах.

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Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете зберегти гриби свіжими та смачними на максимально довгий час.

Зберігання покупних грибів

Свіжі гриби. При покупці свіжих грибів огляньте їх на наявність пошкоджень та ознак псування. Вибирайте гриби із щільною текстурою, без плям та неприємного запаху.

Зберігання у холодильнику

Свіжі гриби зберігайте у холодильнику при температурі близько 4 °C. Найкраще використовувати паперовий пакет або загорнути гриби в паперовий рушник і помістити в контейнер із кришкою. Папір вбере зайву вологу, запобігаючи псуванню.

Термін зберігання. Свіжі гриби можна зберігати в холодильнику 3-7 днів залежно від їхнього типу та свіжості.

Гриби гливи. Фото: Freepik

Заморожені гриби

Перш ніж заморожувати гриби, їх потрібно ретельно вимити та висушити. Потім наріжте їх на шматочки.

Для деяких видів грибів, таких як білі або печериці, рекомендується бланшування. Бланшуйте гриби в киплячій воді протягом 2-3 хвилин, потім швидко охолодіть у крижаній воді і висушіть.

Заморожування. Розкладіть гриби в один шар на деко і заморозьте. Після заморожування покладіть гриби в герметичні контейнери або пакети для заморожування.

Термін зберігання. Заморожені гриби можуть зберігатись до 12 місяців.

Зберігання лісових грибів

Свіжі лісові гриби. Відразу після збору очистіть гриби від землі та сміття за допомогою м'якої щітки або вологої ганчірки. Не мийте гриби перед зберіганням, оскільки це може прискорити їх псування.

Зберігання у холодильнику. Лісові гриби краще зберігати в холодильнику при температурі 0-2 °C. Помістіть їх у паперовий пакет або загорніть у паперовий рушник і покладіть у контейнер.

Термін зберігання. Свіжі лісові гриби зберігаються у холодильнику до 3-5 днів.

Лісові гриби. Фото: Freepik

Сушіння грибів

Очистіть гриби та наріжте їх на тонкі скибочки.

Використовуйте дегідрат або духовку при температурі 40-50 °C. Час сушіння залежить від типу та розміру грибів, зазвичай це займає 4-8 годин. Гриби повинні бути хрусткими та ламатися при згинанні.

Зберігайте сушені гриби у герметичних контейнерах або скляних банках у прохолодному, темному місці.

Термін зберігання. Сушені гриби можуть зберігатися до 1-2 років.

Консервування грибів

Маринування. Очистіть гриби та відваріть їх у підсоленій воді протягом 5-10 хвилин. Потім перекладіть їх у стерилізовані банки і залийте маринадом (суміш оцту, води, солі, цукру та спецій). Закатайте банки кришками та зберігайте у прохолодному місці.

Термін зберігання. Консервовані гриби можуть зберігатися до 1 року у прохолодному та темному місці.

Загальні поради щодо зберігання грибів

Гриби повинні дихати, тому уникайте використання пластикових пакетів для зберігання свіжих грибів.

Уникайте вологи. Зайва волога прискорює псування грибів, тому вони мають бути сухими перед зберіганням.

Регулярно перевіряйте гриби на наявність ознак псування, таких як пліснява або неприємний запах, і викидайте зіпсовані гриби.

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