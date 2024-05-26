Как хранить грибы, чтобы они не испортились — рекомендации

Грибы на столе. Фото: Freepik

Правильное хранение грибов дома — важный аспект, чтобы сохранить их свежесть и вкус. Различные виды грибов — будь то покупные или лесные — требуют особого внимания и условий хранения.

Новини.LIVE собрали информацию про хранение грибов в домашних условиях.

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Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить грибы свежими и вкусными на максимально долгое время.

Хранение покупных грибов

Свежие грибы. При покупке свежих грибов осмотрите их на наличие повреждений и признаков порчи. Выбирайте грибы с плотной текстурой, без пятен и неприятного запаха.

Хранение в холодильнике

Свежие грибы храните в холодильнике при температуре около 4 °C. Лучше всего использовать бумажный пакет или завернуть грибы в бумажное полотенце и поместить в контейнер с крышкой. Бумага впитает излишнюю влагу, предотвращая порчу.

Срок хранения. Свежие грибы можно хранить в холодильнике 3-7 дней в зависимости от их типа и свежести.

Грибы вешенки. Фото: Freepik

Замороженные грибы

Прежде чем замораживать грибы, их нужно тщательно вымыть и высушить. Затем нарежьте их на кусочки.

Для некоторых видов грибов, таких как белые или шампиньоны, рекомендуется бланширование. Бланшируйте грибы в кипящей воде в течение 2-3 минут, затем быстро охладите в ледяной воде и высушите.

Заморозка. Разложите грибы в один слой на противне и заморозьте. После заморозки переложите грибы в герметичные контейнеры или пакеты для заморозки.

Срок хранения. Замороженные грибы могут храниться до 12 месяцев.

Хранение лесных грибов

Свежие лесные грибы. Сразу после сбора очистите грибы от земли и мусора с помощью мягкой щетки или влажной тряпки. Не мойте грибы перед хранением, так как это может ускорить их порчу.

Хранение в холодильнике. Лесные грибы лучше всего хранить в холодильнике при температуре 0-2 °C. Поместите их в бумажный пакет или заверните в бумажное полотенце и положите в контейнер.

Срок хранения. Свежие лесные грибы хранятся в холодильнике до 3-5 дней.

Лесные грибы. Фото: Freepik

Сушка грибов

Очистите грибы и нарежьте их на тонкие ломтики.

Используйте дегидратор или духовку при температуре 40-50 °C. Время сушки зависит от типа и размера грибов, обычно это занимает 4-8 часов. Грибы должны быть хрустящими и ломаться при сгибании.

Храните сушеные грибы в герметичных контейнерах или стеклянных банках в прохладном, темном месте.

Срок хранения. Сушеные грибы могут храниться до 1-2 лет.

Консервирование грибов

Маринование. Очистите грибы и отварите их в подсоленной воде в течение 5-10 минут. Затем переложите их в стерилизованные банки и залейте маринадом (смесь уксуса, воды, соли, сахара и специй). Закатайте банки крышками и храните в прохладном месте.

Срок хранения. Консервированные грибы могут храниться до 1 года в прохладном и темном месте.

Общие советы по хранению грибов

Грибы должны дышать, поэтому избегайте использования пластиковых пакетов для хранения свежих грибов.

Избегайте влаги. Излишняя влага ускоряет порчу грибов, поэтому они должны быть сухими перед хранением.

Регулярно проверяйте грибы на наличие признаков порчи, таких как плесень или неприятный запах, и выбрасывайте испорченные грибы.

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