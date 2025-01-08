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Корисний десерт без духовки за 5 хв — підійде тим, хто на дієті

8 січня 2025 03:12
Марина Євтягіна - Редактор
Корисний десерт без духовки за 5 хвилин — ідеальний для дієти
Корисний десерт. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете поласувати смачненьким, але стежите за фігурою? Цей десерт стане вашим улюбленим. Готується за 5 хвилин, не потребує випікання та ідеально підходить для дієтичного раціону. Спробуйте вже сьогодні. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • чорнослив — 70 г;
  • курага — 70 г;
  • волоські горіхи — 100 г;
  • фундук — 100 г;
  • желатин — 20 г;
  • гаряча вода — 120 мл.;
  • грецький йогурт — 400 г;
  • сушена журавлина — 55 г.

Спосіб приготування 

Залити окропом курагу та чорнослив, дати розм’якнути сухофруктам. Обсмажити фундук та волоські горіхи на сухій сковороді на середньому вогні до золотистого кольору.

рецепт низькокалорійного десерта
Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Подрібнити ножем волоські горіхи та фундук. Обсушити курагу та чорнослив паперовим рушником, нарізати маленькими шматочками. Залити желатин гарячою водою, перемішати та залишити набухати.

Додати желатин у грецький йогурт, ретельно перемішати. Відрізати верхівку з упаковки з-під соку чи молока. Додати в грецький йогурт горіхи, сухофрукти та сушену журавлину, змішати.

смачний десерт для дієти
Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти отриману масу в упаковку з-під молока, залишити в холодильнику на 3-4 години. Акуратно зняти упаковку та дістати десерт.

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