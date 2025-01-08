Корисний десерт без духовки за 5 хвилин — ідеальний для дієти

Корисний десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете поласувати смачненьким, але стежите за фігурою? Цей десерт стане вашим улюбленим. Готується за 5 хвилин, не потребує випікання та ідеально підходить для дієтичного раціону. Спробуйте вже сьогодні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

чорнослив — 70 г;

курага — 70 г;

волоські горіхи — 100 г;

фундук — 100 г;

желатин — 20 г;

гаряча вода — 120 мл.;

грецький йогурт — 400 г;

сушена журавлина — 55 г.

Спосіб приготування

Залити окропом курагу та чорнослив, дати розм’якнути сухофруктам. Обсмажити фундук та волоські горіхи на сухій сковороді на середньому вогні до золотистого кольору.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Подрібнити ножем волоські горіхи та фундук. Обсушити курагу та чорнослив паперовим рушником, нарізати маленькими шматочками. Залити желатин гарячою водою, перемішати та залишити набухати.

Додати желатин у грецький йогурт, ретельно перемішати. Відрізати верхівку з упаковки з-під соку чи молока. Додати в грецький йогурт горіхи, сухофрукти та сушену журавлину, змішати.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти отриману масу в упаковку з-під молока, залишити в холодильнику на 3-4 години. Акуратно зняти упаковку та дістати десерт.

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