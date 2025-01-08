Полезный десерт без духовки за 5 минут — идеален для диеты

Полезный десерт без духовки за 5 мин — подойдет тем, кто на диете
Хотите полакомиться вкусненьким, но следите за фигурой? Этот десерт станет вашим любимым. Готовится за 5 минут, не требует выпечки и идеально подходит для диетического рациона. Попробуйте уже сегодня.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- чернослив — 70 г;
- курага — 70 г;
- грецкие орехи — 100 г;
- фундук — 100 г;
- желатин — 20 г;
- горячая вода — 120 мл.;
- греческий йогурт — 400 г;
- сушеная клюква — 55 г.
Способ приготовления
Залить кипятком курагу и чернослив, дать размягчиться сухофруктам. Обжарить фундук и грецкие орехи на сухой сковороде на среднем огне до золотистого цвета.
Измельчить ножом грецкие орехи и фундук. Обсушить курагу и чернослив бумажным полотенцем, нарезать маленькими кусочками. Залить желатин горячей водой, перемешать и оставить набухать.
Добавить желатин в греческий йогурт, тщательно перемешать. Отрезать верхушку из упаковки из-под сока или молока. Добавить в греческий йогурт орехи, сухофрукты и сушеную клюкву, смешать.
Выложить полученную массу в упаковку из-под молока, оставить в холодильнике на 3-4 часа. Аккуратно снять упаковку и достать десерт.
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