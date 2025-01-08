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Полезный десерт без духовки за 5 мин — подойдет тем, кто на диете

8 января 2025 03:12
Марина Евтягина - Редактор
Полезный десерт без духовки за 5 минут — идеален для диеты
Полезный десерт Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите полакомиться вкусненьким, но следите за фигурой? Этот десерт станет вашим любимым. Готовится за 5 минут, не требует выпечки и идеально подходит для диетического рациона. Попробуйте уже сегодня.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • чернослив — 70 г;
  • курага — 70 г;
  • грецкие орехи — 100 г;
  • фундук — 100 г;
  • желатин — 20 г;
  • горячая вода — 120 мл.;
  • греческий йогурт — 400 г;
  • сушеная клюква — 55 г.

Способ приготовления

Залить кипятком курагу и чернослив, дать размягчиться сухофруктам. Обжарить фундук и грецкие орехи на сухой сковороде на среднем огне до золотистого цвета.

рецепт низкокалорийного десерта
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Измельчить ножом грецкие орехи и фундук. Обсушить курагу и чернослив бумажным полотенцем, нарезать маленькими кусочками. Залить желатин горячей водой, перемешать и оставить набухать.

Добавить желатин в греческий йогурт, тщательно перемешать. Отрезать верхушку из упаковки из-под сока или молока. Добавить в греческий йогурт орехи, сухофрукты и сушеную клюкву, смешать.

вкусный десерт для диеты
Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить полученную массу в упаковку из-под молока, оставить в холодильнике на 3-4 часа. Аккуратно снять упаковку и достать десерт.

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