Рецепт корисного крем-супу з кабачків для дітей від Лізи Глінської — швидко та легко

Корисний крем-суп з кабачків для дітей — швидкий та легкий рецепт від Лізи Глінської
Цей крем-суп з кабачків — ідеальний вибір для дітей. Рецепт від Лізи Глінської простий і швидкий у приготуванні, а також насичений корисними інгредієнтами. Готуйте смачно та з користю для здоров'я ваших малюків.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 300 г цибулі (2 шт.);
- 150 г моркви (1 шт.);
- 300 г картоплі (3 шт.);
- 1 кг кабачків (4 шт.);
- 3 зубчика часнику;
- 150 г плавленого сиру;
- рослинна олія та вершкове масло (для смаження);
- сіль (за смаком);
- петрушка.
Спосіб приготування
Нарізаємо дрібно цибулю та часник. Моркву нарізаємо або натираємо на тертці. Очищуємо кабачки, картоплю та нарізаємо невеликими шматочками. На суміші рослинної олії і вершкового масла смажимо цибулю та часник.
Коли цибуля стане прозорою та трішки золотавою, додаємо моркву, картоплю, кабачки. Заливаємо воду, щоб вона майже покрила овочі. Солимо.
Накриваємо кришкою та лишаємо на повільному вогні на 30 хвилин. Додаємо натертий плавлений сир. Перемішуємо та залишаємо на повільному вогні ще на 5 хвилин.
Пробиваємо крем-суп занурювальним блендером до однорідної консистенції. На цьому етапі доводимо крем-суп до смаку, при потребі, додаємо сіль. Крем-суп можна подавати з сухариками, обсмаженим беконом та петрушкою.
Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.
Також радимо ознайомитися з рецептом балканського супу з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам та п'ятьма головними секретами приготування ідеального супу харчо.
Ще ми писали про рецепт пісного грибного супу з різними сортами квасолі та зеленим горошком або гороховий суп із копченостями — найідеальніший рецепт.
Читайте Новини.LIVE!