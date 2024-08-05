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Корисний крем-суп з кабачків для дітей — швидкий та легкий рецепт від Лізи Глінської

5 серпня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт корисного крем-супу з кабачків для дітей від Лізи Глінської — швидко та легко
Крем-суп з кабачків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей крем-суп з кабачків — ідеальний вибір для дітей. Рецепт від Лізи Глінської простий і швидкий у приготуванні, а також насичений корисними інгредієнтами. Готуйте смачно та з користю для здоров'я ваших малюків. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 300 г цибулі (2 шт.);
  • 150 г моркви (1 шт.);
  • 300 г картоплі (3 шт.);
  • 1 кг кабачків (4 шт.);
  • 3 зубчика часнику;
  • 150 г плавленого сиру;
  • рослинна олія та вершкове масло (для смаження);
  • сіль (за смаком);
  • петрушка.

Спосіб приготування 

Нарізаємо дрібно цибулю та часник. Моркву нарізаємо або натираємо на тертці. Очищуємо кабачки, картоплю та нарізаємо невеликими шматочками.  На суміші рослинної олії і вершкового масла смажимо цибулю та часник. 

суп з кабачків
Інгредієнти для рецепта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Коли цибуля стане прозорою та трішки золотавою, додаємо моркву, картоплю, кабачки. Заливаємо воду, щоб вона майже покрила овочі. Солимо. 

крем суп з кабачків
Цибуля та морква. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Накриваємо кришкою та лишаємо на повільному вогні на 30 хвилин. Додаємо натертий плавлений сир. Перемішуємо та залишаємо на повільному вогні ще на 5 хвилин.

крем суп з кабачків рецепт
Плавлений сир. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пробиваємо крем-суп занурювальним блендером до однорідної консистенції.  На цьому етапі доводимо крем-суп до смаку, при потребі, додаємо сіль. Крем-суп можна подавати з сухариками, обсмаженим беконом та петрушкою. 

смачний та простий суп з кабачків
Крем суп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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