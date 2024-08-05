Рецепт корисного крем-супу з кабачків для дітей від Лізи Глінської — швидко та легко

Крем-суп з кабачків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Цей крем-суп з кабачків — ідеальний вибір для дітей. Рецепт від Лізи Глінської простий і швидкий у приготуванні, а також насичений корисними інгредієнтами. Готуйте смачно та з користю для здоров'я ваших малюків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

300 г цибулі (2 шт.);

150 г моркви (1 шт.);

300 г картоплі (3 шт.);

1 кг кабачків (4 шт.);

3 зубчика часнику;

150 г плавленого сиру;

рослинна олія та вершкове масло (для смаження);

сіль (за смаком);

петрушка.

Спосіб приготування

Нарізаємо дрібно цибулю та часник. Моркву нарізаємо або натираємо на тертці. Очищуємо кабачки, картоплю та нарізаємо невеликими шматочками. На суміші рослинної олії і вершкового масла смажимо цибулю та часник.

Інгредієнти для рецепта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Коли цибуля стане прозорою та трішки золотавою, додаємо моркву, картоплю, кабачки. Заливаємо воду, щоб вона майже покрила овочі. Солимо.

Цибуля та морква. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Накриваємо кришкою та лишаємо на повільному вогні на 30 хвилин. Додаємо натертий плавлений сир. Перемішуємо та залишаємо на повільному вогні ще на 5 хвилин.

Плавлений сир. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пробиваємо крем-суп занурювальним блендером до однорідної консистенції. На цьому етапі доводимо крем-суп до смаку, при потребі, додаємо сіль. Крем-суп можна подавати з сухариками, обсмаженим беконом та петрушкою.

Крем суп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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