Рецепт полезного крем-супа из кабачков для детей от Лизы Глинской — быстро и легко

Крем суп из кабачков. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Этот крем-суп из кабачков — идеальный выбор для детей. Рецепт от Лизы Глинской простой и быстрый в приготовлении, а также насыщен полезными ингредиентами. Готовьте вкусно и с пользой для здоровья ваших малышей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

300 г лука (2 шт.);

150 г моркови (1 шт.);

300 г картофеля (3 шт.);

1 кг кабачков (4 шт.);

3 зубчика чеснока;

150 г плавленого творога;

растительное масло и сливочное масло (для жарки);

соль (по вкусу);

петрушка.

Способ приготовления

Нарезаем мелко лук и чеснок. Морковь нарезаем или натираем на терке. Очищаем кабачки, картофель и нарезаем небольшими кусочками. На смеси растительного масла и сливочного масла жарим лук и чеснок.

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Когда лук станет прозрачным и немного золотистым, добавляем морковь, картофель, кабачки. Заливаем воду, чтобы она почти покрыла овощи. Солим.

Лук и морковь. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Накрываем крышкой и оставляем медленном огне на 30 минут. Добавляем натертый сыр. Перемешиваем и оставляем медленном огне еще на 5 минут.

Плавленый сыр. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пробиваем крем-суп погружным блендером к однородной консистенции. На этом этапе доводим крем-суп по вкусу, при необходимости добавляем соль. Крем-суп можно подавать с сухариками, обжаренным беконом и петрушкой.

Крем суп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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