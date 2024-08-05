Рецепт полезного крем-супа из кабачков для детей от Лизы Глинской — быстро и легко

Полезный крем-суп из кабачков для детей — быстрый и легкий рецепт от Лизы Глинской
Этот крем-суп из кабачков — идеальный выбор для детей. Рецепт от Лизы Глинской простой и быстрый в приготовлении, а также насыщен полезными ингредиентами. Готовьте вкусно и с пользой для здоровья ваших малышей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 300 г лука (2 шт.);
- 150 г моркови (1 шт.);
- 300 г картофеля (3 шт.);
- 1 кг кабачков (4 шт.);
- 3 зубчика чеснока;
- 150 г плавленого творога;
- растительное масло и сливочное масло (для жарки);
- соль (по вкусу);
- петрушка.
Способ приготовления
Нарезаем мелко лук и чеснок. Морковь нарезаем или натираем на терке. Очищаем кабачки, картофель и нарезаем небольшими кусочками. На смеси растительного масла и сливочного масла жарим лук и чеснок.
Когда лук станет прозрачным и немного золотистым, добавляем морковь, картофель, кабачки. Заливаем воду, чтобы она почти покрыла овощи. Солим.
Накрываем крышкой и оставляем медленном огне на 30 минут. Добавляем натертый сыр. Перемешиваем и оставляем медленном огне еще на 5 минут.
Пробиваем крем-суп погружным блендером к однородной консистенции. На этом этапе доводим крем-суп по вкусу, при необходимости добавляем соль. Крем-суп можно подавать с сухариками, обжаренным беконом и петрушкой.
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