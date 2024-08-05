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Полезный крем-суп из кабачков для детей — быстрый и легкий рецепт от Лизы Глинской

5 августа 2024 12:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт полезного крем-супа из кабачков для детей от Лизы Глинской — быстро и легко
Крем суп из кабачков. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот крем-суп из кабачков — идеальный выбор для детей. Рецепт от Лизы Глинской простой и быстрый в приготовлении, а также насыщен полезными ингредиентами. Готовьте вкусно и с пользой для здоровья ваших малышей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 300 г лука (2 шт.);
  • 150 г моркови (1 шт.);
  • 300 г картофеля (3 шт.);
  • 1 кг кабачков (4 шт.);
  • 3 зубчика чеснока;
  • 150 г плавленого творога;
  • растительное масло и сливочное масло (для жарки);
  • соль (по вкусу);
  • петрушка.

Способ приготовления

Нарезаем мелко лук и чеснок. Морковь нарезаем или натираем на терке. Очищаем кабачки, картофель и нарезаем небольшими кусочками. На смеси растительного масла и сливочного масла жарим лук и чеснок.

суп из кабачков
Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Когда лук станет прозрачным и немного золотистым, добавляем морковь, картофель, кабачки. Заливаем воду, чтобы она почти покрыла овощи. Солим.

крем суп из кабачков
Лук и морковь. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Накрываем крышкой и оставляем медленном огне на 30 минут. Добавляем натертый сыр. Перемешиваем и оставляем медленном огне еще на 5 минут.

крем суп из кабачков рецепт
Плавленый сыр. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пробиваем крем-суп погружным блендером к однородной консистенции. На этом этапе доводим крем-суп по вкусу, при необходимости добавляем соль. Крем-суп можно подавать с сухариками, обжаренным беконом и петрушкой.

вкусный и простой суп из кабачков
Крем суп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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12:56 В Крыму нет безопасного места для оккупантов — Плетенчук о поражении флота россиян

12:52 Завтра Харрис представит кандидата на должность вице-президента США, — CNN

12:46 Смертельное ДТП во Львовской области — водитель не справился с управлением

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