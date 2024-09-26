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Корисний квашений болгарський перець на зиму — два універсальних рецепти

26 вересня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Корисний квашений болгарський перець на зиму — два покрокових рецепти заготовок
Квашені перці. Фото: vsn.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Квашений болгарський перець — це чудова заготівля, яка зберігає максимум вітамінів і смаку. Ці два універсальних рецепти допоможуть вам легко приготувати смачний і корисний перець на зиму, що стане відмінним доповненням до будь-якої страви!

Рецепт опублікували Волинська служба новин

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Для квашення болгарського перцю зазвичай не чистять, але якщо плануєте використовувати його для приготування голубців, краще видалити плодоніжку разом із насінням.

Спочатку потрібно добре вимити перець. Деякі господині радять замість миття просто протерти його вологою ганчіркою та залишити на сонці для підв'ялювання. Але цей процес досить довгий, і важливо слідкувати, щоб перець не почав псуватися.

Насправді підсушування не має суттєвого впливу на смак, тому краще рухатись далі. Використовуючи зубочистку, проколіть кожен перчик у кількох місцях (5-6 проколів), щоб уникнути потемніння через контакт із металом.

Розсіл для 3 кг перцю:

  • 3 літри води;
  • 6 столових ложок солі;
  • 2 головки часнику;
  • парасольки кропу та чорний перець горошком за смаком;
  • сіль розчинити у холодній воді та додати дрібно нарізаний часник.

Для таких заготовок зручно використовувати пластикові харчові відерця, які не окислюються і зручні у використанні. Складіть підготовлений перець у відерце і залийте розсолом, щоб рідина покривала перець на 5 см. Якщо розсолу недостатньо, приготуйте додаткову порцію. Накрийте перець перевернутою тарілкою і поставте зверху гніт, наприклад, пляшку з водою.

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Квашені перці. Фото: vsn.ua

Залиште заготовку при кімнатній температурі на 5-6 днів, після чого перець можна перекласти в банки і залити тим самим розсолом. Така заготівля зберігається в холодильнику або льосі до 6 місяців. Якщо потрібно продовжити термін зберігання, злийте старий розсіл, приготуйте новий, закип'ятіть його і залийте перець гарячим.

Квашений перець з капустою

Цей варіант квашеного перцю є чудовою закускою. Готується він легко, а смак виходить насиченим і гармонійним. Для початку очистьте перець від насіння і добре вимийте.

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Перець з капустою. Фото: vsn.ua

Нашаткуйте капусту, додайте до неї терту моркву та посоліть. Потім ретельно перемішайте та злегка стисніть капусту, щоб вона пустила сік. Це звичайна квашена капуста, яку часто готують господині на зиму.

Кожен перець потрібно нафарширувати капустою і щільно викласти у відро. Порожні місця між перцями також заповніть капустою, обережно утрамбовуючи, щоб не пошкодити овочі. Верхній шар засипте капустою і зеленню, вирівняйте поверхню. Накрийте тарілкою і поставте гніт.

Якщо на другий день не з'явився розсіл, потрібно приготувати його: розчиніть 100 г солі в літрі холодної води та залийте у відерце. Залиште перець при кімнатній температурі на 4-5 днів, потім перенесіть відро у льох або поставте в холодильник.

Не закривайте ємність герметичною кришкою, оскільки квашені овочі повинні "дихати". Через 2 тижні перець буде готовий до вживання. Він добре зберігається 6-8 місяців, і за цей період його краще використати.

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