Полезный квашеный болгарский перец на зиму – два пошаговых рецепта заготовок

Квашеные перцы. Фото: vsn.ua

Квашеный болгарский перец — это отличная заготовка, которая сохраняет максимум витаминов и вкуса. Эти два универсальных рецепта помогут вам легко приготовить вкусный и полезный перец на зиму, что станет отличным дополнением к любому блюду!

Рецепт опубликовали Волынская служба новостей.

Читайте также:

Для квашения болгарского перца обычно не чистят, но если планируете использовать его для приготовления голубцов, лучше удалить плодоножку вместе с семенами.

Сначала нужно хорошо вымыть перец. Некоторые хозяйки советуют вместо мытья просто протереть его влажной тряпкой и оставить на солнце для подвяливания. Но этот процесс достаточно длинный, и важно следить, чтобы перец не начал портиться.

На самом деле подсушивание не оказывает существенного влияния на вкус, поэтому лучше двигаться дальше. Используя зубочистку, проколите каждый перчик в нескольких местах (5-6 проколов), чтобы избежать потемнения из-за контакта с металлом.

Рассол для 3 кг перца:

3 литра воды;

6 столовых ложек соли;

2 головки чеснока;

зонтики укропа и черный перец горошком по вкусу;

соль растворить в холодной воде и добавить мелко нарезанный чеснок.

Для таких заготовок удобно использовать пластиковые пищевые ведра, которые не окисляются и удобны в использовании. Составьте подготовленный перец в ведерко и залейте рассолом, чтобы жидкость покрывала перец на 5 см. Если рассола недостаточно, приготовьте дополнительную порцию. Накройте перец перевернутой тарелкой и поставьте сверху фитиль, например, бутылку с водой.

Квашеные перцы. Фото: vsn.ua

Оставьте заготовку при комнатной температуре на 5-6 дней, после чего перец можно переложить в банки и залить тем же рассолом. Такая заготовка хранится в холодильнике или погребе до 6 месяцев. Если нужно продлить срок хранения, слейте старый рассол, приготовьте новый, вскипятите его и залейте горячим перецом.

Квашеный перец с капустой

Этот вариант квашеного перца является отличной закуской. Готовится он легко, а вкус получается насыщенным и гармоничным. Для начала очистите перец от семян и хорошо вымойте.

Перец с капустой. Фото: vsn.ua

Нашинкуйте капусту, добавьте к ней тертую морковь и посолите. Затем тщательно перемешайте и слегка сожмите капусту, чтобы она пустила сок. Это обычная квашеная капуста, которую часто готовят хозяйки на зиму.

Каждый перец нужно нафаршировать капустой и выложить в ведро. Пустые места между перцами также заполните капустой, осторожно утрамбовывая, чтобы не повредить овощи. Верхний слой засыпьте капустой и зеленью, выровняйте поверхность. Накройте тарелкой и поставьте фитиль.

Если на второй день не появился рассол, нужно его приготовить: растворите 100 г соли в литре холодной воды и залейте в ведерко. Оставьте перец при комнатной температуре на 4-5 дней, затем перенесите ведро в погреб или поставьте в холодильник.

Не закрывайте емкость герметичной крышкой, поскольку квашеные овощи должны дышать. Через 2 недели перец будет готов к употреблению. Он хорошо сохраняется 6-8 месяцев и за этот период его лучше использовать.

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.