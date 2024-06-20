Салат з буряка без майонезу — покроковий рецепт

Салат з буряка. Фото: zhuravlina_cooking

Смачний та корисний салат без майонезу з вареним буряком, оселедцем та горошком. Ідеально для тих, хто слідкує за своєю фігурою.

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці zhuravlina_cooking.

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Вам знадобиться:

буряк запечений чи відварений — 1 великий;

оселедець — 1 шт. (250-300 г);

цибуля — 1 шт., невелика;

кріп;

олія;

сіль — 2/3 ч.л. (солити на смак);

гірчиця в зернах 1 ч.л. (з гіркою).

Маринад для цибулі:

оцет — 1 ст.л.;

вода гаряча (окріп);

сіль — 1 ч.л.;

цукор — 1 ч.л.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати пірʼями, перекласти в миску, додати сіль, цукор, оцет та залити окропом. Відставити на 5-7 хвилин.

Маринована цибуля. Фото: zhuravlina_cooking

Запечений чи відварений буряк нарізати соломкою, слабосолоний оселедець теж нарізати смужками.

Варений буряк. Фото: zhuravlina_cooking

Перекласти в тарілку та додати нарізаний дрібно кріп, горошок консервований.

Шматочки оселедця. Фото: zhuravlina_cooking

Для заправки додати олію, сіль, гірчицю в зернах та все перемішати.

Приготування салату. Фото: zhuravlina_cooking

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