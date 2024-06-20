Салат з буряка без майонезу — покроковий рецепт

Корисний салат з буряка, оселедця та горошку — без майонезу
Смачний та корисний салат без майонезу з вареним буряком, оселедцем та горошком. Ідеально для тих, хто слідкує за своєю фігурою.
Рецепт опублікували в Instagram на сторінці zhuravlina_cooking.
Вам знадобиться:
- буряк запечений чи відварений — 1 великий;
- оселедець — 1 шт. (250-300 г);
- цибуля — 1 шт., невелика;
- кріп;
- олія;
- сіль — 2/3 ч.л. (солити на смак);
- гірчиця в зернах 1 ч.л. (з гіркою).
Маринад для цибулі:
- оцет — 1 ст.л.;
- вода гаряча (окріп);
- сіль — 1 ч.л.;
- цукор — 1 ч.л.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати пірʼями, перекласти в миску, додати сіль, цукор, оцет та залити окропом. Відставити на 5-7 хвилин.
Запечений чи відварений буряк нарізати соломкою, слабосолоний оселедець теж нарізати смужками.
Перекласти в тарілку та додати нарізаний дрібно кріп, горошок консервований.
Для заправки додати олію, сіль, гірчицю в зернах та все перемішати.
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