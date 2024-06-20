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Корисний салат з буряка, оселедця та горошку — без майонезу

20 червня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат з буряка без майонезу — покроковий рецепт
Салат з буряка. Фото: zhuravlina_cooking
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Смачний та корисний салат без майонезу з вареним буряком, оселедцем та горошком. Ідеально для тих, хто слідкує за своєю фігурою. 

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці zhuravlina_cooking.

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Вам знадобиться:

  • буряк запечений чи відварений — 1 великий;
  • оселедець — 1 шт. (250-300 г);
  • цибуля — 1 шт., невелика;
  • кріп;
  • олія;
  • сіль — 2/3 ч.л. (солити на смак);
  • гірчиця в зернах 1 ч.л. (з гіркою).

Маринад для цибулі:

  • оцет — 1 ст.л.;
  • вода гаряча (окріп);
  • сіль — 1 ч.л.;
  • цукор — 1 ч.л.

Спосіб приготування 

Цибулю нарізати пірʼями, перекласти в миску, додати сіль, цукор, оцет та залити окропом. Відставити на 5-7 хвилин.

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Маринована цибуля. Фото: zhuravlina_cooking

Запечений чи відварений буряк нарізати соломкою, слабосолоний оселедець теж нарізати смужками.

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Варений буряк. Фото: zhuravlina_cooking

Перекласти в тарілку та додати нарізаний дрібно кріп, горошок консервований.

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Шматочки оселедця. Фото: zhuravlina_cooking

Для заправки додати олію, сіль, гірчицю в зернах та все перемішати.

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Приготування салату. Фото: zhuravlina_cooking

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рецепти
салат
оселедець
буряк
горошок

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