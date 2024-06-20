Салат из свеклы без майонеза — пошаговый рецепт

Салат из свеклы. Фото: zhuravlina_cooking

Вкусный и полезный салат без майонеза с вареной свеклой, селедкой и горошком. Идеально для тех, кто смотрит за своей фигурой.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице zhuravlina_cooking.

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Вам понадобится:

свекла запеченная или отварная — 1 большая;

сельдь — 1 шт. (250-300 г);

лук — 1 шт. небольшой;

укроп;

масло;

соль — 2/3 ч.л. (солить по вкусу);

горчица в зернах — 1 ч.л. (с горкой).

Маринад для лука:

уксус — 1 ст.л.;

вода горячая (кипяток);

соль — 1 ч.л.;

сахар — 1 ч.л.

Способ приготовления

Лук нарезать перьями, переложить в миску, добавить соль, сахар, уксус и залить крутым кипятком. Отставьте на 5-7 минут.

Маринованный лук. Фото: zhuravlina_cooking

Запеченную или отварную свеклу нарезать соломкой, слабосоленую сельдь тоже нарезать полосками.

Вареная свекла. Фото: zhuravlina_cooking

Переложить в тарелку и добавить мелко нарезанный укроп, горошек консервированный.

Кусочки сельди. Фото: zhuravlina_cooking

Для заправки добавить растительное масло, соль, горчицу в зернах и все перемешать.

Приготовление салата. Фото: zhuravlina_cooking

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