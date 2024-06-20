Салат из свеклы без майонеза — пошаговый рецепт

Полезный салат из свеклы, селедки и горошка — без майонеза
Вкусный и полезный салат без майонеза с вареной свеклой, селедкой и горошком. Идеально для тех, кто смотрит за своей фигурой.
Рецепт опубликовали в Instagram на странице zhuravlina_cooking.
Вам понадобится:
- свекла запеченная или отварная — 1 большая;
- сельдь — 1 шт. (250-300 г);
- лук — 1 шт. небольшой;
- укроп;
- масло;
- соль — 2/3 ч.л. (солить по вкусу);
- горчица в зернах — 1 ч.л. (с горкой).
Маринад для лука:
- уксус — 1 ст.л.;
- вода горячая (кипяток);
- соль — 1 ч.л.;
- сахар — 1 ч.л.
Способ приготовления
Лук нарезать перьями, переложить в миску, добавить соль, сахар, уксус и залить крутым кипятком. Отставьте на 5-7 минут.
Запеченную или отварную свеклу нарезать соломкой, слабосоленую сельдь тоже нарезать полосками.
Переложить в тарелку и добавить мелко нарезанный укроп, горошек консервированный.
Для заправки добавить растительное масло, соль, горчицу в зернах и все перемешать.
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