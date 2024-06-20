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Полезный салат из свеклы, селедки и горошка — без майонеза

20 июня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат из свеклы без майонеза — пошаговый рецепт
Салат из свеклы. Фото: zhuravlina_cooking
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вкусный и полезный салат без майонеза с вареной свеклой, селедкой и горошком. Идеально для тех, кто смотрит за своей фигурой.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице zhuravlina_cooking.

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Вам понадобится:

  • свекла запеченная или отварная — 1 большая;
  • сельдь — 1 шт. (250-300 г);
  • лук — 1 шт. небольшой;
  • укроп;
  • масло;
  • соль — 2/3 ч.л. (солить по вкусу);
  • горчица в зернах — 1 ч.л. (с горкой).

Маринад для лука:

  • уксус — 1 ст.л.;
  • вода горячая (кипяток);
  • соль — 1 ч.л.;
  • сахар — 1 ч.л.

Способ приготовления

Лук нарезать перьями, переложить в миску, добавить соль, сахар, уксус и залить крутым кипятком. Отставьте на 5-7 минут.

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Маринованный лук. Фото: zhuravlina_cooking

Запеченную или отварную свеклу нарезать соломкой, слабосоленую сельдь тоже нарезать полосками.

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Вареная свекла. Фото: zhuravlina_cooking

Переложить в тарелку и добавить мелко нарезанный укроп, горошек консервированный.

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Кусочки сельди. Фото: zhuravlina_cooking

Для заправки добавить растительное масло, соль, горчицу в зернах и все перемешать.

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Приготовление салата. Фото: zhuravlina_cooking

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рецепты
салат
селедка
свекла
горошек

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