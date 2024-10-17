Корисний салат з нутом на осінь — покроковий рецепт приготування

Салат з нутом. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Шукаєте ідеальний осінній салат? Цей корисний салат з нутом такий смачний, що вам захочеться готувати його щодня. Легкий у приготуванні та поживний — чудовий вибір для здорового харчування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

пучок листя салату або капусти;

200 г огірків;

200 г помідорів;

половина болгарського перцю;

150 г консервованого нуту;

сіль за смаком;

1 ст. л. оливкової або соняшникової олії.

Спосіб приготування

Наріжте салат, огірки, помідори та перець зручним для вас способом.

Зелень для салату. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Поєднайте все разом. Додайте нут.

Додавання нуту. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте олію та посоліть за смаком. Все дуже добре перемішайте.

Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

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