Корисний салат з нутом на осінь — покроковий рецепт приготування

Корисний салат з нутом на осінь — такий смачний, що можна готувати кожного дня
Шукаєте ідеальний осінній салат? Цей корисний салат з нутом такий смачний, що вам захочеться готувати його щодня. Легкий у приготуванні та поживний — чудовий вибір для здорового харчування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- пучок листя салату або капусти;
- 200 г огірків;
- 200 г помідорів;
- половина болгарського перцю;
- 150 г консервованого нуту;
- сіль за смаком;
- 1 ст. л. оливкової або соняшникової олії.
Спосіб приготування
Наріжте салат, огірки, помідори та перець зручним для вас способом.
Поєднайте все разом. Додайте нут.
Додайте олію та посоліть за смаком. Все дуже добре перемішайте.
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