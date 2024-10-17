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Корисний салат з нутом на осінь — такий смачний, що можна готувати кожного дня

17 жовтня 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Корисний салат з нутом на осінь — покроковий рецепт приготування
Салат з нутом. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Оксана Харченко - Редактор

Шукаєте ідеальний осінній салат? Цей корисний салат з нутом такий смачний, що вам захочеться готувати його щодня. Легкий у приготуванні та поживний — чудовий вибір для здорового харчування. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • пучок листя салату або капусти;
  • 200 г огірків;
  • 200 г помідорів;
  • половина болгарського перцю;
  • 150 г консервованого нуту;
  • сіль за смаком;
  • 1 ст. л. оливкової або соняшникової олії. 

Спосіб приготування 

Наріжте салат, огірки, помідори та перець зручним для вас способом. 

салат на осінь з нутом
Зелень для салату. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Поєднайте все разом. Додайте нут.

рецепт салату на осінь з нутом
Додавання нуту. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте олію та посоліть за смаком. Все дуже добре перемішайте.

овочевий салат на осінь з нутом
Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Раніше ми писали про смачний салат на осінь з крабовими паличками "Оленка" готується за 15 хвилин.

Ще ми розповідали про осінній салат із капусти, який має бути в арсеналі кожної господині.

Забудьте про шубу — Ектор Хіменес-Браво поділився смачним салатом з оселедцем.

рецепти салат закуска нут овочі

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