Полезный салат с нутом на осень – пошаговый рецепт приготовления

Полезный салат с нутом на осень — такой вкусный, что можно готовить каждый день
Ищете идеальный осенний салат? Этот полезный салат с нутом такой вкусный, что вам захочется готовить его каждый день. Легкий в приготовлении и питательный — отличный выбор для здорового питания.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- пучок листьев салата или капусты;
- 200 г огурцов;
- 200 г помидоров;
- половина болгарского перца;
- 150 г консервированного нута;
- соль по вкусу;
- 1 ст. л. оливкового или подсолнечного масла.
Способ приготовления
Нарежьте салат, огурцы, помидоры и перец удобным для вас способом.
Соедините все вместе. Добавьте нут.
Добавьте растительное масло и посолите по вкусу. Всё очень хорошо перемешайте.
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