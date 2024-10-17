Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Полезный салат с нутом на осень — такой вкусный, что можно готовить каждый день arrow

Полезный салат с нутом на осень — такой вкусный, что можно готовить каждый день

17 октября 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Полезный салат с нутом на осень – пошаговый рецепт приготовления
Салат с нутом. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Оксана Харченко - Редактор

Ищете идеальный осенний салат? Этот полезный салат с нутом такой вкусный, что вам захочется готовить его каждый день. Легкий в приготовлении и питательный отличный выбор для здорового питания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • пучок листьев салата или капусты;
  • 200 г огурцов;
  • 200 г помидоров;
  • половина болгарского перца;
  • 150 г консервированного нута;
  • соль по вкусу;
  • 1 ст. л. оливкового или подсолнечного масла.

Способ приготовления

Нарежьте салат, огурцы, помидоры и перец удобным для вас способом.

салат на осень с нутом
Зелень салата. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Соедините все вместе. Добавьте нут.

рецепт салата на осень с нутом
Добавление нута. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте растительное масло и посолите по вкусу. Всё очень хорошо перемешайте.

овощной салат на осень с нутом
Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Раньше мы писали о вкусном салате на осень с крабовыми палочками "Оленка" — готовится за 15 минут.

Еще мы рассказывали об осеннем салате из капусты, который должен быть в арсенале каждой хозяйки.

Забудьте о шубе — Эктор Хименес-Браво поделился вкусным салатом с селедкой.

рецепты салат закуска нут овощи

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:11 Швеция и Эстония прокомментировали План победы Украины — видео

12:10 Канада выделила Украине льготный кредит почти на 300 млн долларов, — Шмыгаль

11:54 Одесский университет попал в престижный международный рейтинг — подробности

11:45 Что делать, если ТЦК игнорирует запросы на бронирование — советы адвоката

11:38 Помощь украинцам в Германии — какие условия и размер выплат в 2024 году

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

11:35 На Солнце произошло 14 мощных вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:29 Как прекратить рейды ТЦК — мнение депутата, видео

11:21 В Харькове мужчина после ТЦК и ВВК выключил телефон — как его наказал суд

11:00 В Украине в трех сферах существенно выросли зарплаты — данные Госстата

10:56 Превратили жизнь в ад — в Одессе вымогатели терроризировали новолуния

12:11 Швеция и Эстония прокомментировали План победы Украины — видео

12:10 Канада выделила Украине льготный кредит почти на 300 млн долларов, — Шмыгаль

11:54 Одесский университет попал в престижный международный рейтинг — подробности

11:45 Что делать, если ТЦК игнорирует запросы на бронирование — советы адвоката

11:38 Помощь украинцам в Германии — какие условия и размер выплат в 2024 году

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

11:35 На Солнце произошло 14 мощных вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:29 Как прекратить рейды ТЦК — мнение депутата, видео

11:21 В Харькове мужчина после ТЦК и ВВК выключил телефон — как его наказал суд

11:00 В Украине в трех сферах существенно выросли зарплаты — данные Госстата

10:56 Превратили жизнь в ад — в Одессе вымогатели терроризировали новолуния

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

Text

08:00 Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

07:26 Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

Text

01:55 Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

Text

00:13 Нардеп заявил, что государство не сможет обеспечить всех ВПЛ жильем

16 октября 2024
Text

19:48 В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

Text

18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

Text

17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

Text

17:23 Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают