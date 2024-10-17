Полезный салат с нутом на осень – пошаговый рецепт приготовления

Салат с нутом. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Ищете идеальный осенний салат? Этот полезный салат с нутом такой вкусный, что вам захочется готовить его каждый день. Легкий в приготовлении и питательный — отличный выбор для здорового питания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

пучок листьев салата или капусты;

200 г огурцов;

200 г помидоров;

половина болгарского перца;

150 г консервированного нута;

соль по вкусу;

1 ст. л. оливкового или подсолнечного масла.

Способ приготовления

Нарежьте салат, огурцы, помидоры и перец удобным для вас способом.

Зелень салата. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Соедините все вместе. Добавьте нут.

Добавление нута. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте растительное масло и посолите по вкусу. Всё очень хорошо перемешайте.

Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

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