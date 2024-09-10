Корисний зелений смузі для підняття імунітету від Ольги Сумської — покроковий рецепт

Зелений смузі. Фото: Freepik

Спробуйте корисний зелений смузі для підняття імунітету за рецептом Ольги Сумської! Цей напій — справжнє джерело вітамінів та антиоксидантів, які допоможуть зміцнити імунну систему та підтримати ваше здоров'я. Простий у приготуванні і неймовірно корисний!

Рецепт опублікували на YouTube каналі КИЇВ24 | Телеканал Київ.

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Вам знадобиться:

зелене яблуко 1 шт;

листя салату 4 шт;

банан 1 шт;

йогурт 1-2 ч;

мед.

Спосіб приготування

Яблука нарізати на невеликі шматочки та викласти в чашу блендеру.

Нарізане яблука. Фото: Скріншот YouTube @kyivchannel

До фруктів також додаємо листя салату, мед і йогурт. Можна також використовувати звичайну мінеральну воду.

Приготування смузі. Фото: Скріншот YouTube @kyivchannel

Збиваємо ретельно блендером до однорідності.

Зелений смузі. Фото: Скріншот YouTube @kyivchannel

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