Корисний зелений смузі для підняття імунітету від Ольги Сумської — покроковий рецепт

Корисний зелений смузі для підняття імунітета від Ольги Сумської
Спробуйте корисний зелений смузі для підняття імунітету за рецептом Ольги Сумської! Цей напій — справжнє джерело вітамінів та антиоксидантів, які допоможуть зміцнити імунну систему та підтримати ваше здоров'я. Простий у приготуванні і неймовірно корисний!
Рецепт опублікували на YouTube каналі КИЇВ24 | Телеканал Київ.
Вам знадобиться:
- зелене яблуко 1 шт;
- листя салату 4 шт;
- банан 1 шт;
- йогурт 1-2 ч;
- мед.
Спосіб приготування
Яблука нарізати на невеликі шматочки та викласти в чашу блендеру.
До фруктів також додаємо листя салату, мед і йогурт. Можна також використовувати звичайну мінеральну воду.
Збиваємо ретельно блендером до однорідності.
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