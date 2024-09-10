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Корисний зелений смузі для підняття імунітета від Ольги Сумської

10 вересня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Корисний зелений смузі для підняття імунітету від Ольги Сумської — покроковий рецепт
Зелений смузі. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Спробуйте корисний зелений смузі для підняття імунітету за рецептом Ольги Сумської! Цей напій — справжнє джерело вітамінів та антиоксидантів, які допоможуть зміцнити імунну систему та підтримати ваше здоров'я. Простий у приготуванні і неймовірно корисний!

Рецепт опублікували на YouTube каналі КИЇВ24 | Телеканал Київ.

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Вам знадобиться: 

  • зелене яблуко 1 шт;
  • листя салату 4 шт;
  • банан 1 шт;
  • йогурт 1-2 ч;
  • мед. 

Спосіб приготування

Яблука нарізати на невеликі шматочки та викласти в чашу блендеру. 

рецепт корисного смузі
Нарізане яблука. Фото: Скріншот YouTube @kyivchannel

До фруктів також додаємо листя салату, мед і йогурт. Можна також використовувати звичайну мінеральну воду. 

рецепт смачного смузі з яблуками
Приготування смузі. Фото: Скріншот YouTube @kyivchannel

Збиваємо ретельно блендером до однорідності. 

смузі з яблуками
Зелений смузі. Фото: Скріншот YouTube @kyivchannel

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Ольга Сумська рецепти лайфхаки вітаміни смузі

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