Полезный зеленый смузи для поднятия иммунитета от Ольги Сумской – пошаговый рецепт

Полезный зеленый смузи для поднятия иммунитета от Ольги Сумской
Попробуйте полезный зеленый смузи для поднятия иммунитета по рецепту Ольги Сумской! Этот напиток является настоящим источником витаминов и антиоксидантов, которые помогут укрепить иммунную систему и поддержать ваше здоровье. Прост в приготовлении и невероятно полезен!
Рецепт опубликовали на YouTube канале КИЕВ24 | Телеканал Киев.
Вам понадобится:
- зеленое яблоко 1 шт;
- листья салата 4 шт;
- банан 1 шт;
- йогурт 1-2 ч;
- мед.
Способ приготовления
Яблоки порезать на маленькие кусочки и выложить в чашу блендера.
К фруктам также добавляем листья салата, мед и йогурт. Можно использовать обычную минеральную воду.
Взбиваем тщательно блендером до однородности.
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