Полезный зеленый смузи для поднятия иммунитета от Ольги Сумской – пошаговый рецепт

Зеленые полосы. Фото: Freepik

Попробуйте полезный зеленый смузи для поднятия иммунитета по рецепту Ольги Сумской! Этот напиток является настоящим источником витаминов и антиоксидантов, которые помогут укрепить иммунную систему и поддержать ваше здоровье. Прост в приготовлении и невероятно полезен!

Рецепт опубликовали на YouTube канале КИЕВ24 | Телеканал Киев.

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Вам понадобится:

зеленое яблоко 1 шт;

листья салата 4 шт;

банан 1 шт;

йогурт 1-2 ч;

мед.

Способ приготовления

Яблоки порезать на маленькие кусочки и выложить в чашу блендера.

Нарезанные яблоки. Фото: Скриншот YouTube @kyivchannel

К фруктам также добавляем листья салата, мед и йогурт. Можно использовать обычную минеральную воду.

Приготовление смузи. Фото: Скриншот YouTube @kyivchannel

Взбиваем тщательно блендером до однородности.

Зеленые полосы. Фото: Скриншот YouTube @kyivchannel

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