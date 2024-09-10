Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Полезный зеленый смузи для поднятия иммунитета от Ольги Сумской arrow

Полезный зеленый смузи для поднятия иммунитета от Ольги Сумской

10 сентября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Полезный зеленый смузи для поднятия иммунитета от Ольги Сумской – пошаговый рецепт
Зеленые полосы. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Попробуйте полезный зеленый смузи для поднятия иммунитета по рецепту Ольги Сумской! Этот напиток является настоящим источником витаминов и антиоксидантов, которые помогут укрепить иммунную систему и поддержать ваше здоровье. Прост в приготовлении и невероятно полезен!

Рецепт опубликовали на YouTube канале КИЕВ24 | Телеканал Киев.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • зеленое яблоко 1 шт;
  • листья салата 4 шт;
  • банан 1 шт;
  • йогурт 1-2 ч;
  • мед.

Способ приготовления

Яблоки порезать на маленькие кусочки и выложить в чашу блендера.

рецепт полезного смузи
Нарезанные яблоки. Фото: Скриншот YouTube @kyivchannel

К фруктам также добавляем листья салата, мед и йогурт. Можно использовать обычную минеральную воду.

рецепт вкусной смузи с яблоками
Приготовление смузи. Фото: Скриншот YouTube @kyivchannel

Взбиваем тщательно блендером до однородности.

полосы с яблоками
Зеленые полосы. Фото: Скриншот YouTube @kyivchannel

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

Ольга Сумская рецепты лайфхаки витамины смузи

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:10 Доплата в почти тысячу гривен — кто из граждан имеет право на надбавку к пенсии

06:01 Клиенты Ощадбанка жалуются на трудности с закрытием счетов — детали жалобы

Эксклюзив

05:58 Экс-cоветница Залужного рассказала неизвестные детали начала войны в Украине

05:50 В Киеве слышны взрывы — в пригороде работает ПВО

05:05 На западе, юге и востоке Украины дожди, возможны даже грозы — какой прогноз погоды на сегодня

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

04:30 Миллионы украинцев стали беженцами, тысячи сбегают с фронта, — la Repubblica

04:10 В Киеве объявлена воздушная тревога — Россия запустила дроны, работает ПВО

03:26 "Азову" нужны водители пожарных машин с опытом — новая вакансия в полку

03:17 Проблемы с "Резерв+" — можно ли уточнить данные из-за границы без возвращения

02:59 В Подмосковье прозвучали взрывы, мэр Москвы утверждает о сбитых дронах

06:10 Доплата в почти тысячу гривен — кто из граждан имеет право на надбавку к пенсии

06:01 Клиенты Ощадбанка жалуются на трудности с закрытием счетов — детали жалобы

Эксклюзив

05:58 Экс-cоветница Залужного рассказала неизвестные детали начала войны в Украине

05:50 В Киеве слышны взрывы — в пригороде работает ПВО

05:05 На западе, юге и востоке Украины дожди, возможны даже грозы — какой прогноз погоды на сегодня

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

04:30 Миллионы украинцев стали беженцами, тысячи сбегают с фронта, — la Repubblica

04:10 В Киеве объявлена воздушная тревога — Россия запустила дроны, работает ПВО

03:26 "Азову" нужны водители пожарных машин с опытом — новая вакансия в полку

03:17 Проблемы с "Резерв+" — можно ли уточнить данные из-за границы без возвращения

02:59 В Подмосковье прозвучали взрывы, мэр Москвы утверждает о сбитых дронах

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Text

23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

Text

23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

Text

20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

Text

18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Text

18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

Text

15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

Text

13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

Text

13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит