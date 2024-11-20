Грузинський суп із куркою "Чихіртма" — покроковий рецепт

Суп з куркою. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Грузинський суп "Чихіртма" — це справжня кулінарна особливість, яка захопить вас своїм насиченим смаком. Цей суп із куркою, який часто називають королем перших страв, порадує навіть найвибагливіших гурманів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

курка 0,8-1 кг;

вода 2 л;

сіль за смаком;

цибуля 2 шт.;

яйце 2 шт.;

оцет винний 6% — 2 ст. (можна замінити на яблучний оцет або лимонний сік);

вершкове масло 30 г;

борошно 2 ст.

кінза.

Спосіб приготування

Почніть із приготування курячого бульйону. Для цього ретельно промийте курку, наріжте її на шматки і покладіть у каструлю із двома літрами води. Доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть на середньому вогні 40-50 хвилин до готовності курки.

Приготування бульйону. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Поки вариться бульйон, очистіть і наріжте цибулю дрібними кубиками. У сковороді розтопіть вершкове масло|мастило, додайте цибулю і обсмажуйте до золотистого кольору. Потім додайте борошно і, помішуючи, готуйте ще 2-3 хвилини, щоб борошно трохи підсмажилося. Це створить основу для загусання супу.

Приготування засмаження. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

У мисці збийте два яйця, додайте 2 столові ложки винного оцту (або лимонного соку) і ретельно перемішайте. Це надасть супу характерної кислинки.

Ціла курка. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Коли курка буде готова в бульйоні, вийміть її і наріжте на дрібні шматочки. У каструлю з бульйоном додайте засмажку з цибулі та борошна, добре розмішайте.

Приготування супу. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Поступово влийте яєчну суміш з оцтом у бульйон, не перестаючи помішувати, щоб не утворилися грудочки.

Готовий суп. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Поверніть куряче м'ясо в каструлю, доведіть суп до кипіння та варіть ще 10 хвилин на повільному вогні. Після цього додайте сіль за смаком та рубану кинзу. Дайте супу настоятися кілька хвилин перед подачею.

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