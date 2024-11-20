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Король усіх перших страв — грузинський суп з куркою "Чихіртма"

20 листопада 2024 05:40
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Грузинський суп із куркою "Чихіртма" — покроковий рецепт
Суп з куркою. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Грузинський суп "Чихіртма" — це справжня кулінарна особливість, яка захопить вас своїм насиченим смаком. Цей суп із куркою, який часто називають королем перших страв, порадує навіть найвибагливіших гурманів. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • курка 0,8-1 кг;
  • вода 2 л;
  • сіль за смаком;
  • цибуля 2 шт.;
  • яйце 2 шт.;
  • оцет винний 6% — 2 ст. (можна замінити на яблучний оцет або лимонний сік);
  • вершкове масло 30 г;
  • борошно 2 ст.
  • кінза.

Спосіб приготування

Почніть із приготування курячого бульйону. Для цього ретельно промийте курку, наріжте її на шматки і покладіть у каструлю із двома літрами води. Доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть на середньому вогні 40-50 хвилин до готовності курки.

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Приготування бульйону. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Поки вариться бульйон, очистіть і наріжте цибулю дрібними кубиками. У сковороді розтопіть вершкове масло|мастило, додайте цибулю і обсмажуйте до золотистого кольору. Потім додайте борошно і, помішуючи, готуйте ще 2-3 хвилини, щоб борошно трохи підсмажилося. Це створить основу для загусання супу.

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Приготування засмаження. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

У мисці збийте два яйця, додайте 2 столові ложки винного оцту (або лимонного соку) і ретельно перемішайте. Це надасть супу характерної кислинки.

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Ціла курка. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Коли курка буде готова в бульйоні, вийміть її і наріжте на дрібні шматочки. У каструлю з бульйоном додайте засмажку з цибулі та борошна, добре розмішайте.

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Приготування супу. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Поступово влийте яєчну суміш з оцтом у бульйон, не перестаючи помішувати, щоб не утворилися грудочки.

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Готовий суп. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Поверніть куряче м'ясо в каструлю, доведіть суп до кипіння та варіть ще 10 хвилин на повільному вогні. Після цього додайте сіль за смаком та рубану кинзу. Дайте супу настоятися кілька хвилин перед подачею.

Раніше ми писали, на чому правильно смажити яйця, щоб не зашкодити здоров'ю.

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