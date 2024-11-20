Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Король всех первых блюд — грузинский суп с курицей "Чихиртма" arrow

Король всех первых блюд — грузинский суп с курицей "Чихиртма"

20 ноября 2024 05:40
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Грузинский суп с курицей "Чихиртма" — пошаговый рецепт
Суп с курицей. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Грузинский суп "Чихиртма" — это настоящая кулинарная изюминка, которая восхитит вас своим насыщенным вкусом. Этот суп с курицей, который часто называют королем первых блюд, порадует даже самых требовательных гурманов. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • курица 0,8-1 кг;
  • вода 2 л;
  • соль по вкусу;
  • лук 2 шт.;
  • яйцо 2 шт.;
  • уксус винный 6% — 2 ст.л. (можно заменить на яблочный уксус или лимонный сок);
  • сливочное масло 30 г;
  • мука 2 ст.л.;
  • кинза. 

Способ приготовления 

Начните с приготовления куриного бульона. Для этого тщательно промойте курицу, нарежьте её на куски и положите в кастрюлю с двумя литрами воды. Доведите до кипения, снимите пену и варите на среднем огне 40-50 минут до готовности курицы.

null
Приготовление бульона. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Пока варится бульон, очистите и нарежьте лук мелкими кубиками. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте лук и обжаривайте до золотистого цвета. Затем добавьте муку и, помешивая, готовьте ещё 2-3 минуты, чтобы мука немного поджарилась. Это создаст основу для загустения супа.

null
Приготовление зажарки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В миске взбейте два яйца, добавьте 2 столовые ложки винного уксуса (или лимонного сока) и тщательно перемешайте. Это придаст супу характерную кислинку.

null
Целая курица. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Когда курица в бульоне будет готова, выньте её и нарежьте на мелкие кусочки. В кастрюлю с бульоном добавьте зажарку из лука и муки, хорошо размешайте.

null
Приготовление супа. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Постепенно влейте яичную смесь с уксусом в бульон, не переставая помешивать, чтобы не образовались комочки.

null
Готовый суп. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Верните куриное мясо в кастрюлю, доведите суп до кипения и варите ещё 10 минут на медленном огне. После этого добавьте соль по вкусу и рубленую кинзу. Дайте супу настояться пару минут перед подачей.

Ранее мы писали, на чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью. 

Также мы рассказывали про то, каким маслом правильно заправлять салаты, чтобы не навредить здоровью. 

лайфхаки рецепты суп обед грузинская кухня

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:15 Почти 2,5 тыс. грн к пенсии — кто получит доплату в 2025 году

Эксклюзив

06:05 Рождественский пост — держат ли пост во Львове

06:01 Наличный кредит в Ощадбанке — какие условия и как получить деньги

Срочная новость

05:48 Очередная атака на Киев — чем враг атакует столицу Украины

05:35 Может ли гражданская жена получать пенсию погибшего защитника

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото - 80x80

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото

05:05 Сильный ветер, дождь и снег — прогноз синоптиков на сегодня

04:30 Обязательная мобилизация женщин в ВСУ — мнение бойца 3 ОШБр

03:26 Сварщикам "Азов" предлагает хорошую работу — какая зарплата

03:17 Киев под угрозой — что сейчас летит на столицу

02:35 Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото

06:15 Почти 2,5 тыс. грн к пенсии — кто получит доплату в 2025 году

Эксклюзив

06:05 Рождественский пост — держат ли пост во Львове

06:01 Наличный кредит в Ощадбанке — какие условия и как получить деньги

Срочная новость

05:48 Очередная атака на Киев — чем враг атакует столицу Украины

05:35 Может ли гражданская жена получать пенсию погибшего защитника

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото - 80x80

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото

05:05 Сильный ветер, дождь и снег — прогноз синоптиков на сегодня

04:30 Обязательная мобилизация женщин в ВСУ — мнение бойца 3 ОШБр

03:26 Сварщикам "Азов" предлагает хорошую работу — какая зарплата

03:17 Киев под угрозой — что сейчас летит на столицу

02:35 Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото - 80x80

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото - 80x80

Самая красивая волейболистка опубликовала новое пикантное фото

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо