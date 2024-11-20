Грузинский суп с курицей "Чихиртма" — пошаговый рецепт

Король всех первых блюд — грузинский суп с курицей "Чихиртма"
Грузинский суп "Чихиртма" — это настоящая кулинарная изюминка, которая восхитит вас своим насыщенным вкусом. Этот суп с курицей, который часто называют королем первых блюд, порадует даже самых требовательных гурманов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- курица 0,8-1 кг;
- вода 2 л;
- соль по вкусу;
- лук 2 шт.;
- яйцо 2 шт.;
- уксус винный 6% — 2 ст.л. (можно заменить на яблочный уксус или лимонный сок);
- сливочное масло 30 г;
- мука 2 ст.л.;
- кинза.
Способ приготовления
Начните с приготовления куриного бульона. Для этого тщательно промойте курицу, нарежьте её на куски и положите в кастрюлю с двумя литрами воды. Доведите до кипения, снимите пену и варите на среднем огне 40-50 минут до готовности курицы.
Пока варится бульон, очистите и нарежьте лук мелкими кубиками. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте лук и обжаривайте до золотистого цвета. Затем добавьте муку и, помешивая, готовьте ещё 2-3 минуты, чтобы мука немного поджарилась. Это создаст основу для загустения супа.
В миске взбейте два яйца, добавьте 2 столовые ложки винного уксуса (или лимонного сока) и тщательно перемешайте. Это придаст супу характерную кислинку.
Когда курица в бульоне будет готова, выньте её и нарежьте на мелкие кусочки. В кастрюлю с бульоном добавьте зажарку из лука и муки, хорошо размешайте.
Постепенно влейте яичную смесь с уксусом в бульон, не переставая помешивать, чтобы не образовались комочки.
Верните куриное мясо в кастрюлю, доведите суп до кипения и варите ещё 10 минут на медленном огне. После этого добавьте соль по вкусу и рубленую кинзу. Дайте супу настояться пару минут перед подачей.
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