Грузинский суп с курицей "Чихиртма" — пошаговый рецепт

Суп с курицей. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Грузинский суп "Чихиртма" — это настоящая кулинарная изюминка, которая восхитит вас своим насыщенным вкусом. Этот суп с курицей, который часто называют королем первых блюд, порадует даже самых требовательных гурманов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

курица 0,8-1 кг;

вода 2 л;

соль по вкусу;

лук 2 шт.;

яйцо 2 шт.;

уксус винный 6% — 2 ст.л. (можно заменить на яблочный уксус или лимонный сок);

сливочное масло 30 г;

мука 2 ст.л.;

кинза.

Способ приготовления

Начните с приготовления куриного бульона. Для этого тщательно промойте курицу, нарежьте её на куски и положите в кастрюлю с двумя литрами воды. Доведите до кипения, снимите пену и варите на среднем огне 40-50 минут до готовности курицы.

Приготовление бульона. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Пока варится бульон, очистите и нарежьте лук мелкими кубиками. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте лук и обжаривайте до золотистого цвета. Затем добавьте муку и, помешивая, готовьте ещё 2-3 минуты, чтобы мука немного поджарилась. Это создаст основу для загустения супа.

Приготовление зажарки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В миске взбейте два яйца, добавьте 2 столовые ложки винного уксуса (или лимонного сока) и тщательно перемешайте. Это придаст супу характерную кислинку.

Целая курица. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Когда курица в бульоне будет готова, выньте её и нарежьте на мелкие кусочки. В кастрюлю с бульоном добавьте зажарку из лука и муки, хорошо размешайте.

Приготовление супа. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Постепенно влейте яичную смесь с уксусом в бульон, не переставая помешивать, чтобы не образовались комочки.

Готовый суп. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Верните куриное мясо в кастрюлю, доведите суп до кипения и варите ещё 10 минут на медленном огне. После этого добавьте соль по вкусу и рубленую кинзу. Дайте супу настояться пару минут перед подачей.

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