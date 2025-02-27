Королівська ватрушка з куркою — тісто за 2 хвилини без замішування руками

Королівська ватрушка. Фото: smachnenke.com.ua

Ніякого довгого замішування — тісто для цієї "Королівської ватрушки" робиться за 2 хвилини! А начинка з курки виходить настільки соковитою, що цей пиріг стане вашим улюбленим.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

вершкове масло (охолоджене) — 150 г;

борошно — 300 г;

сіль — 1/3 ч. л.;

розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

куряче філе — 400 г;

цибуля — 1 шт.;

діжонська гірчиця — 1 ч. л.;

сметана — 100 г;

яйця — 2 шт.;

чорний перець — за смаком;

сіль — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування

Приготування начинки. Куряче філе нарізати кубиками, викласти у миску. Додати сіль, перець, яйця, сметану та діжонську гірчицю, перемішати.

Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю нарізати кубиками, обсмажити на невеликій кількості олії до м’якості або використати сиру. Додати до начинки, ретельно перемішати.

Приготування тіста. У чашу блендера викласти борошно, сіль, розпушувач і охолоджене вершкове масло, подрібнити до стану крихти. Якщо немає блендера, масло можна натерти на тертці та перетерти з борошном руками.

Формування пирога. Форму діаметром 22 см змастити олією. Викласти 3/4 тіста, розрівняти руками, сформувавши бортики.

Викласти начинку, зверху рівномірно розподілити залишки тіста. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 40-50 хвилин до золотистого кольору.

Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий пиріг залишити трохи охолонути, після чого розрізати та подавати до столу. Пиріг виходить соковитим, ароматним і ніжним.

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