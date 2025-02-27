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"Королевская ватрушка" с курицей — тесто замешивается за 2 минуты

27 февраля 2025 04:23
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Королевская ватрушка с курицей — тесто за 2 минуты без замешивания руками
Королевская ватрушка. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Никакого долгого замешивания — тесто для этой "Королевской ватрушки" делается за 2 минуты! А начинка из курицы получается настолько сочной, что этот пирог станет вашим любимым.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • сливочное масло (охлажденное) — 150 г;
  • мука — 300 г;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

  • куриное филе — 400 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • дижонская горчица — 1 ч. л.;
  • сметана — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • черный перец — по вкусу;
  • соль — 1/2 ч. л.

Способ приготовления

Приготовление начинки. Куриное филе нарезать кубиками, выложить в миску. Добавить соль, перец, яйца, сметану и дижонскую горчицу, перемешать.

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Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать кубиками, обжарить на небольшом количестве масла до мягкости или использовать сыра. Добавить к начинке, тщательно перемешать.

Приготовление теста. В чашу блендера выложить муку, соль, разрыхлитель и охлажденное сливочное масло, измельчить до состояния крошки. Если нет блендера, масло можно натереть на терке и перетереть с мукой руками.

Формирование пирога. Форму диаметром 22 см смазать растительным маслом. Выложить 3/4 теста, разровнять руками, сформировав бортики.

Выложить начинку, сверху равномерно распределить остатки теста. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 40-50 минут до золотистого цвета.

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Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый пирог оставить немного остыть, после чего разрезать и подавать к столу. Пирог получается сочным, ароматным и нежным.

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