Королевская ватрушка с курицей — тесто за 2 минуты без замешивания руками

"Королевская ватрушка" с курицей — тесто замешивается за 2 минуты
Никакого долгого замешивания — тесто для этой "Королевской ватрушки" делается за 2 минуты! А начинка из курицы получается настолько сочной, что этот пирог станет вашим любимым.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сливочное масло (охлажденное) — 150 г;
- мука — 300 г;
- соль — 1/3 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки:
- куриное филе — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- дижонская горчица — 1 ч. л.;
- сметана — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- черный перец — по вкусу;
- соль — 1/2 ч. л.
Способ приготовления
Приготовление начинки. Куриное филе нарезать кубиками, выложить в миску. Добавить соль, перец, яйца, сметану и дижонскую горчицу, перемешать.
Лук нарезать кубиками, обжарить на небольшом количестве масла до мягкости или использовать сыра. Добавить к начинке, тщательно перемешать.
Приготовление теста. В чашу блендера выложить муку, соль, разрыхлитель и охлажденное сливочное масло, измельчить до состояния крошки. Если нет блендера, масло можно натереть на терке и перетереть с мукой руками.
Формирование пирога. Форму диаметром 22 см смазать растительным маслом. Выложить 3/4 теста, разровнять руками, сформировав бортики.
Выложить начинку, сверху равномерно распределить остатки теста. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 40-50 минут до золотистого цвета.
Готовый пирог оставить немного остыть, после чего разрезать и подавать к столу. Пирог получается сочным, ароматным и нежным.
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