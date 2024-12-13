Королівський салат Гранатовий браслет — прикраса святкового столу

Королівський салат. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

Салат "Гранатовий браслет" — це справжній королівський вибір для святкового столу. Яскравий вигляд, вишуканий смак і легкість у приготуванні зроблять його головною окрасою вашого меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі First Culinary Ukraine.

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Вам знадобиться:

гранат великий — 1 шт. (600-700 г);

куряче філе відварене — 250 г;

картопля варена — 250 г;

морква варена — 200 г;

буряк варений — 250 г;

яйця варені — 2 шт.;

волоські горіхи — 50 г;

смажена цибуля — 150 г;

майонез — 300-400 г.

Спосіб приготування

Нарізати куряче філе дрібними кубиками. Картоплю, моркву, буряк та яйця натерти на крупній тертці. Гранат почистити та відокремити зерна. Волоські горіхи подрібнити ножем або в блендері.

Інгредієнти для салату. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

На плоску тарілку поставити склянку в центр. Це створить форму браслета. Почати викладати салат шарами, кожен шар рівномірно промащувати майонезом.

Курка та майонез. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

Перший шар: натерта картопля. Другий шар: куряче філе. Третій шар: смажена цибуля. Четвертий шар: натерта морква. П'ятий шар: подрібнені горіхи. Шостий шар: натерті яйця. Сьомий шар: натертий буряк.

Яйця та буряк. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

Покрити верх салату зернами гранату, щоб він виглядав яскраво та нагадував справжній браслет. Залишити салат у холодильнику на 2-3 години, щоб він настоявся.

Гранатовий браслет. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

Перед подачею обережно зняти склянку з центру. Салат готовий до подачі. Його ефектний вигляд і насичений смак стануть справжньою окрасою святкового столу.

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