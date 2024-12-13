Королівський салат Гранатовий браслет — прикраса святкового столу

Королівський салат на святковий стіл — "Гранатовий браслет"
Салат "Гранатовий браслет" — це справжній королівський вибір для святкового столу. Яскравий вигляд, вишуканий смак і легкість у приготуванні зроблять його головною окрасою вашого меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі First Culinary Ukraine.
Вам знадобиться:
- гранат великий — 1 шт. (600-700 г);
- куряче філе відварене — 250 г;
- картопля варена — 250 г;
- морква варена — 200 г;
- буряк варений — 250 г;
- яйця варені — 2 шт.;
- волоські горіхи — 50 г;
- смажена цибуля — 150 г;
- майонез — 300-400 г.
Спосіб приготування
Нарізати куряче філе дрібними кубиками. Картоплю, моркву, буряк та яйця натерти на крупній тертці. Гранат почистити та відокремити зерна. Волоські горіхи подрібнити ножем або в блендері.
На плоску тарілку поставити склянку в центр. Це створить форму браслета. Почати викладати салат шарами, кожен шар рівномірно промащувати майонезом.
Перший шар: натерта картопля. Другий шар: куряче філе. Третій шар: смажена цибуля. Четвертий шар: натерта морква. П'ятий шар: подрібнені горіхи. Шостий шар: натерті яйця. Сьомий шар: натертий буряк.
Покрити верх салату зернами гранату, щоб він виглядав яскраво та нагадував справжній браслет. Залишити салат у холодильнику на 2-3 години, щоб він настоявся.
Перед подачею обережно зняти склянку з центру. Салат готовий до подачі. Його ефектний вигляд і насичений смак стануть справжньою окрасою святкового столу.
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