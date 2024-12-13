Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Королівський салат на святковий стіл — "Гранатовий браслет" arrow

Королівський салат на святковий стіл — "Гранатовий браслет"

13 грудня 2024 13:08
Марина Євтягіна - Редактор
Королівський салат Гранатовий браслет — прикраса святкового столу
Королівський салат. Фото: Скриншот YouTube @fculinary
Марина Євтягіна - Редактор

Салат "Гранатовий браслет" — це справжній королівський вибір для святкового столу. Яскравий вигляд, вишуканий смак і легкість у приготуванні зроблять його головною окрасою вашого меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі First Culinary Ukraine

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • гранат великий — 1 шт. (600-700 г);
  • куряче філе відварене — 250 г;
  • картопля варена — 250 г;
  • морква варена — 200 г;
  • буряк варений — 250 г;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • волоські горіхи — 50 г;
  • смажена цибуля — 150 г;
  • майонез — 300-400 г.

Спосіб приготування 

Нарізати куряче філе дрібними кубиками. Картоплю, моркву, буряк та яйця натерти на крупній тертці. Гранат почистити та відокремити зерна. Волоські горіхи подрібнити ножем або в блендері.

як приготувати салат гранатовий браслет
Інгредієнти для салату. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

На плоску тарілку поставити склянку в центр. Це створить форму браслета. Почати викладати салат шарами, кожен шар рівномірно промащувати майонезом. 

як приготувати салат гранатовий браслет на новий рік
Курка та майонез. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

Перший шар: натерта картопля. Другий шар: куряче філе. Третій шар: смажена цибуля. Четвертий шар: натерта морква. П'ятий шар: подрібнені горіхи. Шостий шар: натерті яйця. Сьомий шар: натертий буряк.

як приготувати салат гранатовий браслет на новий рік 2025
Яйця та буряк. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

Покрити верх салату зернами гранату, щоб він виглядав яскраво та нагадував справжній браслет. Залишити салат у холодильнику на 2-3 години, щоб він настоявся.

як приготувати салат гранатовий браслет на новий рік рецепт
Гранатовий браслет. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

Перед подачею обережно зняти склянку з центру. Салат готовий до подачі. Його ефектний вигляд і насичений смак стануть справжньою окрасою святкового столу.

Радимо ознайомитися з салатами на Новий рік Змії 2025, щоб залучити гроші та удачу.

Ще раніше ми писали про рецепт головного конкурента "Олів'є" — салат "Шустрик" за 5 хвилин.

Ще ми розповідали про салат "Королева змій" — для меню на Новий рік 2025 року.

Також зверніть увагу на пікантний салат на Новий рік 2025 у формі змії.

Ще ми писали про рецепт новорічного салату з крабовими паличками "Змійка" на 2025 рік.

А замість "Олів'є" пропонуємо скуштувати новий рецепт шикарного салату "Віночок".

салат рецепти буряк гранат Новий рік 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:03 Костіна можуть призначити на дипломатичну посаду в ЄС, — ЗМІ

20:00 Мобілізація жінок в Україні — кого це стосується насамперед

20:00 Чи можуть роздавати повістки в лікарні

19:55 Україна постачатиме продовольство до Сирії, — Reuters

19:47 Після масованої атаки РФ Зеленський зателефонував главі Фінляндії

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

19:47 На Львівщині завтра буде більше відключень — графіки

19:43 Зима не спить — яку погоду прогнозують в Україні на вихідних

19:36 Шахраї вигадали нову схему, пов’язану із виплатами Єпідтримки

19:27 У Росії заблокували месенджер Viber

18:56 У Києві на корупції викрили керівника департаменту КМДА

20:03 Костіна можуть призначити на дипломатичну посаду в ЄС, — ЗМІ

20:00 Мобілізація жінок в Україні — кого це стосується насамперед

20:00 Чи можуть роздавати повістки в лікарні

19:55 Україна постачатиме продовольство до Сирії, — Reuters

19:47 Після масованої атаки РФ Зеленський зателефонував главі Фінляндії

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

19:47 На Львівщині завтра буде більше відключень — графіки

19:43 Зима не спить — яку погоду прогнозують в Україні на вихідних

19:36 Шахраї вигадали нову схему, пов’язану із виплатами Єпідтримки

19:27 У Росії заблокували месенджер Viber

18:56 У Києві на корупції викрили керівника департаменту КМДА

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям