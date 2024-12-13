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Королевский салат на праздничный стол — "Гранатовый браслет"

13 декабря 2024 13:08
Марина Евтягина - Редактор
Королевский салат Гранатовый браслет — украшение праздничного стола
Королевский салат. Фото: Скриншот YouTube @fculinary
Марина Евтягина - Редактор

Салат "Гранатовый браслет" — это настоящий королевский выбор для праздничного стола. Яркий вид, изысканный вкус и легкость в приготовлении сделают его главным украшением вашего меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале First Culinary Ukraine.

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Вам понадобится:

  • гранат большой — 1 шт. (600-700 г);
  • куриное филе отварное — 250 г;
  • картофель вареный — 250 г;
  • морковь вареная — 200 г;
  • свекла вареная — 250 г;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • жареный лук — 150 г;
  • майонез — 300-400 г.

Способ приготовления

Нарезать куриное филе мелкими кубиками. Картофель, морковь, свеклу и яйца натереть на крупной терке. Гранат почистить и отделить зерно. Грецкие орехи измельчить ножом или в блендере.

как приготовить салат из гранатового браслета.
Ингредиенты для салата. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

На плоскую тарелку поставить стакан в центр. Это создаст форму браслета. Начать выкладывать салат слоями, каждый слой равномерно промазывать майонезом.

как приготовить салат гранатовый браслет на новый год.
Курица и майонез. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

Первый слой: натертый картофель. Второй слой: куриное филе. Третий слой: жареный лук. Четвертый слой: натертая морковь. Пятый слой: измельченные орехи. Шестой слой: натертые яйца. Седьмой слой: натертая свекла.

как приготовить салат гранатовый браслет на новый год 2025
Яйца и свекла. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

Покрыть верх салата зернами граната, чтобы он выглядел ярко и напоминал настоящий браслет. Оставить салат в холодильнике на 2-3 часа, чтобы он настоялся.

Как приготовить салат из браслета на новый год.
Гранатовый браслет. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

Перед подачей аккуратно снять стакан с центра. Салат готов к подаче. Его эффектный вид и насыщенный вкус станут настоящим украшением праздничного стола.

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