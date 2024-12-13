Королевский салат Гранатовый браслет — украшение праздничного стола

Королевский салат. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

Салат "Гранатовый браслет" — это настоящий королевский выбор для праздничного стола. Яркий вид, изысканный вкус и легкость в приготовлении сделают его главным украшением вашего меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале First Culinary Ukraine.

Читайте также:

Вам понадобится:

гранат большой — 1 шт. (600-700 г);

куриное филе отварное — 250 г;

картофель вареный — 250 г;

морковь вареная — 200 г;

свекла вареная — 250 г;

яйца вареные — 2 шт.;

грецкие орехи — 50 г;

жареный лук — 150 г;

майонез — 300-400 г.

Способ приготовления

Нарезать куриное филе мелкими кубиками. Картофель, морковь, свеклу и яйца натереть на крупной терке. Гранат почистить и отделить зерно. Грецкие орехи измельчить ножом или в блендере.

Ингредиенты для салата. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

На плоскую тарелку поставить стакан в центр. Это создаст форму браслета. Начать выкладывать салат слоями, каждый слой равномерно промазывать майонезом.

Курица и майонез. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

Первый слой: натертый картофель. Второй слой: куриное филе. Третий слой: жареный лук. Четвертый слой: натертая морковь. Пятый слой: измельченные орехи. Шестой слой: натертые яйца. Седьмой слой: натертая свекла.

Яйца и свекла. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

Покрыть верх салата зернами граната, чтобы он выглядел ярко и напоминал настоящий браслет. Оставить салат в холодильнике на 2-3 часа, чтобы он настоялся.

Гранатовый браслет. Фото: Скриншот YouTube @fculinary

Перед подачей аккуратно снять стакан с центра. Салат готов к подаче. Его эффектный вид и насыщенный вкус станут настоящим украшением праздничного стола.

Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.

Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.

Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025 года .

Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 года в форме змеи.

Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.

А вместо "Оливье" предлагаем попробовать новый рецепт шикарного салата "Веночек".