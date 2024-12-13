Королевский салат Гранатовый браслет — украшение праздничного стола

Королевский салат на праздничный стол — "Гранатовый браслет"
Салат "Гранатовый браслет" — это настоящий королевский выбор для праздничного стола. Яркий вид, изысканный вкус и легкость в приготовлении сделают его главным украшением вашего меню.
Рецепт опубликовали на YouTube канале First Culinary Ukraine.
Вам понадобится:
- гранат большой — 1 шт. (600-700 г);
- куриное филе отварное — 250 г;
- картофель вареный — 250 г;
- морковь вареная — 200 г;
- свекла вареная — 250 г;
- яйца вареные — 2 шт.;
- грецкие орехи — 50 г;
- жареный лук — 150 г;
- майонез — 300-400 г.
Способ приготовления
Нарезать куриное филе мелкими кубиками. Картофель, морковь, свеклу и яйца натереть на крупной терке. Гранат почистить и отделить зерно. Грецкие орехи измельчить ножом или в блендере.
На плоскую тарелку поставить стакан в центр. Это создаст форму браслета. Начать выкладывать салат слоями, каждый слой равномерно промазывать майонезом.
Первый слой: натертый картофель. Второй слой: куриное филе. Третий слой: жареный лук. Четвертый слой: натертая морковь. Пятый слой: измельченные орехи. Шестой слой: натертые яйца. Седьмой слой: натертая свекла.
Покрыть верх салата зернами граната, чтобы он выглядел ярко и напоминал настоящий браслет. Оставить салат в холодильнике на 2-3 часа, чтобы он настоялся.
Перед подачей аккуратно снять стакан с центра. Салат готов к подаче. Его эффектный вид и насыщенный вкус станут настоящим украшением праздничного стола.
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