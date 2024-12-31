Закуска від свекрухи за 10 хвилин до свята — смачний рецепт для вашого столу.

Закуска від свекрухи. Фото: gospodynka.com.ua

Знайдіть ідеальну закуску для святкового столу! Коронна закуска від свекрухи не лише смачна, але й неймовірно швидка у приготуванні — лише 10 хвилин, і ви готові до свята. Цей рецепт завоює серце кожного гостя!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

варена куряча грудка — 2 шт.;

сир твердий — 100 г;

яйця варені — 3 шт.;

сіль, перець на смак;

часник — 1 зуб.;

сметана — 3 ст. л.;

горіхи волоські — 100 г.

Спосіб приготування

Нарізати дуже дрібними шматочками курку, натерти сир на терці.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця також нарізати дрібно. Витиснути через прес часник, посолити, поперчити, додати сметану та все добре перемішати.

Приготування закуски. Фото: gospodynka.com.ua

Формувати руками кульки. Обваляти кульки у подрібнених горішках.

Смачна закуска. Фото: gospodynka.com.ua

Радимо ознайомитися із салатами на Новий рік Змії 2025, щоб залучити гроші та удачу.

Ще раніше ми писали про рецепт головного конкурента "Олів'є" — салат "Шустрик" за 5 хвилин.

Ще ми розповідали про салат "Королева змій" — для меню на Новий рік 2025.

Також зверніть увагу на пікантний салат на Новий рік 2025 у формі змії.

Ще ми писали про рецепт новорічного салату з крабовими паличками "Змійка" на 2025 рік.