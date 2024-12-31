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Коронна закуска від сверкрухи за 10 хвилин до свята

31 грудня 2024 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Закуска від свекрухи за 10 хвилин до свята — смачний рецепт для вашого столу.
Закуска від свекрухи. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Знайдіть ідеальну закуску для святкового столу! Коронна закуска від свекрухи не лише смачна, але й неймовірно швидка у приготуванні — лише 10 хвилин, і ви готові до свята. Цей рецепт завоює серце кожного гостя!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • варена куряча грудка — 2 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • сіль, перець на смак;
  • часник — 1 зуб.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • горіхи волоські — 100 г. 

Спосіб приготування 

Нарізати дуже дрібними шматочками курку, натерти сир на терці.

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Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця також нарізати дрібно. Витиснути через прес часник, посолити, поперчити, додати сметану та все добре перемішати.

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Приготування закуски. Фото: gospodynka.com.ua

Формувати руками кульки. Обваляти кульки у подрібнених горішках.

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Смачна закуска. Фото: gospodynka.com.ua

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14:43 У Харкові "мобілізували" Санту — фото

14:41 Євросоюз готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну

14:36 Технології майбутнього — які тренди стануть головними у 2025 році

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

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