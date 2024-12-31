Закуска від свекрухи за 10 хвилин до свята — смачний рецепт для вашого столу.

Коронна закуска від сверкрухи за 10 хвилин до свята
Знайдіть ідеальну закуску для святкового столу! Коронна закуска від свекрухи не лише смачна, але й неймовірно швидка у приготуванні — лише 10 хвилин, і ви готові до свята. Цей рецепт завоює серце кожного гостя!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- варена куряча грудка — 2 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- сіль, перець на смак;
- часник — 1 зуб.;
- сметана — 3 ст. л.;
- горіхи волоські — 100 г.
Спосіб приготування
Нарізати дуже дрібними шматочками курку, натерти сир на терці.
Варені яйця також нарізати дрібно. Витиснути через прес часник, посолити, поперчити, додати сметану та все добре перемішати.
Формувати руками кульки. Обваляти кульки у подрібнених горішках.
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