Закуска от свекрови за 10 минут до праздника – вкусный рецепт для вашего стола.

Коронная закуска от свекрови за 10 минут до праздника
Найдите идеальную закуску для праздничного стола! Коронная закуска от свекрови не только вкусная, но и невероятно быстрая в приготовлении — всего 10 минут, и вы готовы к празднику. Этот рецепт завоюет сердце каждого гостя!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- вареная куриная грудка — 2 шт.;
- сыр — 100 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- соль, перец по вкусу;
- чеснок — 1 зуб.;
- сметана — 3 ст. л.;
- орехи грецкие — 100 г.
Способ приготовления
Нарезать очень мелкими кусочками курицу, натереть сыр на терке.
Вареные яйца также нарезать мелко. Выжать через пресс чеснок, посолить, поперчить, добавить сметану и хорошо перемешать.
Формировать руками шарики. Обвалять шарики в измельченных орешках.
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