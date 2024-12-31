Закуска от свекрови за 10 минут до праздника – вкусный рецепт для вашего стола.

Закуска от свекрови. Фото: gospodynka.com.ua

Найдите идеальную закуску для праздничного стола! Коронная закуска от свекрови не только вкусная, но и невероятно быстрая в приготовлении — всего 10 минут, и вы готовы к празднику. Этот рецепт завоюет сердце каждого гостя!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

вареная куриная грудка — 2 шт.;

сыр — 100 г;

яйца вареные — 3 шт.;

соль, перец по вкусу;

чеснок — 1 зуб.;

сметана — 3 ст. л.;

орехи грецкие — 100 г.

Способ приготовления

Нарезать очень мелкими кусочками курицу, натереть сыр на терке.

Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца также нарезать мелко. Выжать через пресс чеснок, посолить, поперчить, добавить сметану и хорошо перемешать.

Приготовление закуски. Фото: gospodynka.com.ua

Формировать руками шарики. Обвалять шарики в измельченных орешках.

Вкусная закуска. Фото: gospodynka.com.ua

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