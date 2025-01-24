Коронний торт за рецептом мами: секретний спосіб приготування, який підкорює всіх

"Коронний" торт за рецептом мами — в міру солодкий та вологий
"Коронний" торт за рецептом мами — це десерт, який завжди викликає захоплення. Ніжний смак і секретний спосіб приготування зроблять його зіркою вашого столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Для заварного крему вам знадобиться:
- борошно — 3 ст. л.;
- цукор — 100 мл;
- яйця — 1 шт.;
- молоко — 400 мл;
- масло вершкове — 100-150 г.
Для коржа:
- мед — 4 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- яйця — 6-7 шт.;
- цукор — 150 г;
- олія — 150 мл;
- борошно — 500-600 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Для заварного крему змішати в каструлі з товстим дном борошно, цукор, яйце та молоко. Поставити каструлю на вогонь, постійно помішуючи, варити до загустіння маси. Перекласти крем у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.
Для тіста нагріти мед у каструлі до кипіння. Додати соду, перемішати. Варити до карамельного кольору, постійно помішуючи, потім зняти з вогню та залишити охолоджуватися.
У мисці збити міксером яйця з цукром до піни, влити олію, перемішати. Додати охолоджену медову масу, перемішати. Просіяти борошно та розпушувач, замісити тісто до однорідності за допомогою міксера.
Розділити тісто на 2 рівні частини. Форму застелити пергаментом, викласти одну частину тіста. Випікати при 160°C протягом 10 хвилин. Повторити з другою частиною тіста.
Охолодити коржі, обрізати краї, які подрібнити на крихту для прикрашання. Кожен корж розрізати горизонтально на 2 частини, отримати 4 коржі.
Збити вершкове масло міксером до пишності. Додати охолоджену заварну масу й збити до однорідності. Перемастити коржі кремом, змастити верх і боки торта. Посипати торт крихтою з обрізків коржів.
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