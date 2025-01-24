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"Коронний" торт за рецептом мами — в міру солодкий та вологий

24 січня 2025 03:25
Марина Євтягіна - Редактор
Коронний торт за рецептом мами: секретний спосіб приготування, який підкорює всіх
"Коронний" торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

"Коронний" торт за рецептом мами — це десерт, який завжди викликає захоплення. Ніжний смак і секретний спосіб приготування зроблять його зіркою вашого столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Для заварного крему вам знадобиться: 

  • борошно — 3 ст. л.;
  • цукор — 100 мл;
  • яйця — 1 шт.;
  • молоко — 400 мл;
  • масло вершкове — 100-150 г.

Для коржа:

  • мед — 4 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйця — 6-7 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • олія — 150 мл;
  • борошно — 500-600 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Для заварного крему змішати в каструлі з товстим дном борошно, цукор, яйце та молоко. Поставити каструлю на вогонь, постійно помішуючи, варити до загустіння маси. Перекласти крем у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити охолоджуватися.

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Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Для тіста нагріти мед у каструлі до кипіння. Додати соду, перемішати. Варити до карамельного кольору, постійно помішуючи, потім зняти з вогню та залишити охолоджуватися.

рецепт домашнього торта
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці збити міксером яйця з цукром до піни, влити олію, перемішати. Додати охолоджену медову масу, перемішати. Просіяти борошно та розпушувач, замісити тісто до однорідності за допомогою міксера.

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Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на 2 рівні частини. Форму застелити пергаментом, викласти одну частину тіста. Випікати при 160°C протягом 10 хвилин. Повторити з другою частиною тіста.

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Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Охолодити коржі, обрізати краї, які подрібнити на крихту для прикрашання. Кожен корж розрізати горизонтально на 2 частини, отримати 4 коржі.

Збити вершкове масло міксером до пишності. Додати охолоджену заварну масу й збити до однорідності. Перемастити коржі кремом, змастити верх і боки торта. Посипати торт крихтою з обрізків коржів.

Ранше ми писали про торт без випікання — лише три складники та багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний  рецепт десерту від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня. 

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