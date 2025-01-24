Коронный торт по рецепту мамы: секретный способ приготовления, который покоряет всех

"Коронный" торт по рецепту мамы — в меру сладкий и влажный
"Коронный" торт по рецепту мамы — это десерт, который всегда вызывает восхищение. Нежный вкус и секретный способ приготовления сделают его звездой вашего стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Для заварного крема вам понадобится:
- мука — 3 ст. л.;
- сахар — 100 мл;
- яйца — 1 шт.
- молоко — 400 мл;
- масло сливочное — 100-150 г.
Для коржа:
- мед — 4 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- яйца — 6-7 шт.;
- сахар — 150 г;
- масло — 150 мл;
- мука — 500-600 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Способ приготовления
Для заварного крема смешать в кастрюле с толстым дном муку, сахар, яйцо и молоко. Поставить кастрюлю на огонь, постоянно помешивая, варить до загустения массы. Переложить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.
Для теста нагреть мед в кастрюле до кипения. Добавить соду, перемешать. Варить до карамельного цвета, постоянно помешивая, затем снять с огня и оставить охлаждаться.
В миске взбить миксером яйца с сахаром до пены, влить растительное масло, перемешать. Добавить охлажденную медовую массу, перемешать. Просеять муку и разрыхлитель, замесить тесто до однородности с помощью миксера.
Разделить тесто на 2 равные части. Форму застелить пергаментом, выложить одну часть теста. Выпекать при 160°C в течение 10 минут. Повторить со второй частью теста.
Охладить коржи, обрезать края, которые измельчить на крошку для украшения. Каждый корж разрезать горизонтально на 2 части, получить 4 коржа.
Взбить сливочное масло миксером до пышности. Добавить охлажденную заварную массу и взбить до однородности. Перемазать коржи кремом, смазать верх и бока торта. Посыпать торт крошкой из обрезков коржей.
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