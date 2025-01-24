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"Коронный" торт по рецепту мамы — в меру сладкий и влажный

24 января 2025 03:25
Марина Евтягина - Редактор
Коронный торт по рецепту мамы: секретный способ приготовления, который покоряет всех
"Коронный" торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

"Коронный" торт по рецепту мамы — это десерт, который всегда вызывает восхищение. Нежный вкус и секретный способ приготовления сделают его звездой вашего стола. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Для заварного крема вам понадобится:

  • мука — 3 ст. л.;
  • сахар — 100 мл;
  • яйца — 1 шт.
  • молоко — 400 мл;
  • масло сливочное — 100-150 г.

Для коржа:

  • мед — 4 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйца — 6-7 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • масло — 150 мл;
  • мука — 500-600 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления

Для заварного крема смешать в кастрюле с толстым дном муку, сахар, яйцо и молоко. Поставить кастрюлю на огонь, постоянно помешивая, варить до загустения массы. Переложить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить охлаждаться.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Для теста нагреть мед в кастрюле до кипения. Добавить соду, перемешать. Варить до карамельного цвета, постоянно помешивая, затем снять с огня и оставить охлаждаться.

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Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

В миске взбить миксером яйца с сахаром до пены, влить растительное масло, перемешать. Добавить охлажденную медовую массу, перемешать. Просеять муку и разрыхлитель, замесить тесто до однородности с помощью миксера.

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Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на 2 равные части. Форму застелить пергаментом, выложить одну часть теста. Выпекать при 160°C в течение 10 минут. Повторить со второй частью теста.

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Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Охладить коржи, обрезать края, которые измельчить на крошку для украшения. Каждый корж разрезать горизонтально на 2 части, получить 4 коржа.

Взбить сливочное масло миксером до пышности. Добавить охлажденную заварную массу и взбить до однородности. Перемазать коржи кремом, смазать верх и бока торта. Посыпать торт крошкой из обрезков коржей.

Ранее мы писали о торте без выпекания — всего три составляющие и много шоколадного крема.

Также советуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть ежедневно.

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