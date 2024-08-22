Коржі на кефірі на сковороді — покроковий класичний рецепт

Коржі на кефірі. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

Коржі на кефірі — це справжня класика української кухні, яка завжди виручає, коли хочеться чогось простого і смачного. Пухкі та ароматні паляниці, приготовані на сковороді, стануть чудовим доповненням до будь-якої страви або ідеально підійдуть для перекусу. Готуються легко, а результат завжди тішить.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Швидкі рецепти з Любов'ю.

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Вам знадобиться:

600 г борошна;

1 ч.л солі;

1 ч.л цукру;

1 ч.л соди;

400 г кефіру;

олія для обсмажування.

Спосіб приготування

До борошна додати сіль та цукор, все перемішати. У воронку додати 400 мл кефіра, додати чайну ложку з гіркою соду. Перемішати кефір з содою, щоб бути бульбашки. Потім замішати тісто.

Приготування тіста. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

Тісто потрібно замішати еластичним, щоб воно не прилипало до рук. Накрити та залишити на одну годину.

Тісто для коржів. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

З тіста зробити 4 кільки. Розкатати їх у коржі.

Тісто для паляниць. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

Коржі випікати на пательні з двох сторін.

Коржі на пательні. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

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