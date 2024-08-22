Коржі на кефірі на сковороді — покроковий класичний рецепт

Коржі на кефірі — класичний рецепт українських паляниць на сковороді
Коржі на кефірі — це справжня класика української кухні, яка завжди виручає, коли хочеться чогось простого і смачного. Пухкі та ароматні паляниці, приготовані на сковороді, стануть чудовим доповненням до будь-якої страви або ідеально підійдуть для перекусу. Готуються легко, а результат завжди тішить.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Швидкі рецепти з Любов'ю.
Вам знадобиться:
- 600 г борошна;
- 1 ч.л солі;
- 1 ч.л цукру;
- 1 ч.л соди;
- 400 г кефіру;
- олія для обсмажування.
Спосіб приготування
До борошна додати сіль та цукор, все перемішати. У воронку додати 400 мл кефіра, додати чайну ложку з гіркою соду. Перемішати кефір з содою, щоб бути бульбашки. Потім замішати тісто.
Тісто потрібно замішати еластичним, щоб воно не прилипало до рук. Накрити та залишити на одну годину.
З тіста зробити 4 кільки. Розкатати їх у коржі.
Коржі випікати на пательні з двох сторін.
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