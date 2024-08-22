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Коржі на кефірі — класичний рецепт українських паляниць на сковороді

22 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Коржі на кефірі на сковороді — покроковий класичний рецепт
Коржі на кефірі. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Коржі на кефірі — це справжня класика української кухні, яка завжди виручає, коли хочеться чогось простого і смачного. Пухкі та ароматні паляниці, приготовані на сковороді, стануть чудовим доповненням до будь-якої страви або ідеально підійдуть для перекусу. Готуються легко, а результат завжди тішить.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Швидкі рецепти з Любов'ю

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Вам знадобиться: 

  • 600 г борошна;
  • 1 ч.л солі;
  • 1 ч.л цукру;
  • 1 ч.л соди;
  • 400 г кефіру;
  • олія для обсмажування. 

Спосіб приготування 

До борошна додати сіль та цукор, все перемішати. У воронку додати 400 мл кефіра, додати чайну ложку з гіркою соду. Перемішати кефір з содою, щоб бути бульбашки. Потім замішати тісто. 

як приготувтаи паляниці
Приготування тіста. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

Тісто потрібно замішати еластичним, щоб воно не прилипало до рук. Накрити та залишити на одну годину. 

рецепт тіста для коржів
Тісто для коржів. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

З тіста зробити 4 кільки. Розкатати їх у коржі. 

рецепт коржів на пательні
Тісто для паляниць. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

Коржі випікати на пательні з двох сторін. 

реецпт паляниць на пательні
Коржі на пательні. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

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