Коржи на кефире на сковороде – пошаговый классический рецепт

Коржи на кефире. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

Коржи на кефире — это настоящая классика украинской кухни, которая всегда выручает, когда хочется чего-нибудь простого и вкусного. Рыхлые и ароматные лепешки, приготовленные на сковороде, станут отличным дополнением к любому блюду или идеально подойдут для перекуса. Готовятся легко, а результат всегда радует.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Быстрые рецепты с Любовью.

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Вам понадобится:

600 г муки;

1 ч.л соли;

1 ч.л сахара;

1 ч.л соды;

400 г кефира;

масло для обжарки.

Способ приготовления

В муку добавить соль и сахар, все перемешать. В воронку добавить 400 мл кефира, добавить чайную ложку с горкой соды. Перемешайте кефир с содой, чтобы были пузырки. Затем замешать тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

Тесто нужно замешать эластичным, чтобы оно не прилипало к рукам. Накрыть и оставить на час.

Тесто для лепешек. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

Из теста сделать 4 шарика. Раскатать их в лепешки.

Тесто для лужаек. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

Коржи выпекать на сковороде с двух сторон.

Коржи на сковороде. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

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