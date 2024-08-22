Коржи на кефире на сковороде – пошаговый классический рецепт

Коржи на кефире — классический рецепт украинских палянок на сковороде
Коржи на кефире — это настоящая классика украинской кухни, которая всегда выручает, когда хочется чего-нибудь простого и вкусного. Рыхлые и ароматные лепешки, приготовленные на сковороде, станут отличным дополнением к любому блюду или идеально подойдут для перекуса. Готовятся легко, а результат всегда радует.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Быстрые рецепты с Любовью.
Вам понадобится:
- 600 г муки;
- 1 ч.л соли;
- 1 ч.л сахара;
- 1 ч.л соды;
- 400 г кефира;
- масло для обжарки.
Способ приготовления
В муку добавить соль и сахар, все перемешать. В воронку добавить 400 мл кефира, добавить чайную ложку с горкой соды. Перемешайте кефир с содой, чтобы были пузырки. Затем замешать тесто.
Тесто нужно замешать эластичным, чтобы оно не прилипало к рукам. Накрыть и оставить на час.
Из теста сделать 4 шарика. Раскатать их в лепешки.
Коржи выпекать на сковороде с двух сторон.
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