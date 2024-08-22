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Коржи на кефире — классический рецепт украинских палянок на сковороде

22 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Коржи на кефире на сковороде – пошаговый классический рецепт
Коржи на кефире. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Коржи на кефире — это настоящая классика украинской кухни, которая всегда выручает, когда хочется чего-нибудь простого и вкусного. Рыхлые и ароматные лепешки, приготовленные на сковороде, станут отличным дополнением к любому блюду или идеально подойдут для перекуса. Готовятся легко, а результат всегда радует.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Быстрые рецепты с Любовью.

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Вам понадобится:

  • 600 г муки;
  • 1 ч.л соли;
  • 1 ч.л сахара;
  • 1 ч.л соды;
  • 400 г кефира;
  • масло для обжарки.

Способ приготовления

В муку добавить соль и сахар, все перемешать. В воронку добавить 400 мл кефира, добавить чайную ложку с горкой соды. Перемешайте кефир с содой, чтобы были пузырки. Затем замешать тесто.

как приготовить паляницу
Приготовление теста. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

Тесто нужно замешать эластичным, чтобы оно не прилипало к рукам. Накрыть и оставить на час.

рецепт теста для лепешек
Тесто для лепешек. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

Из теста сделать 4 шарика. Раскатать их в лепешки.

рецепт коржей на сковороде
Тесто для лужаек. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

Коржи выпекать на сковороде с двух сторон.

реепт курятниц на сковороде
Коржи на сковороде. Фото: YouTube @ShvudkiRezheptu

Раньше мы писали о рецепте домашних ролини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.

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