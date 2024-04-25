Як пофарбувати яйця в червоному вині, щоб вони мерехтіли — покроковий рецепт з фото

Космічні яйця до Великодня у червоному вині, що мерехтять блискітками — покроковий рецепт
Для фарбування таких яєць знадобиться дешеве червоне солодке або напівсолодке вино. Вони виходять дуже красивими та мерехтять блискітками. Повторіть цей рецепт та переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Delicious Food.
Вам знадобиться:
- вино;
- яйця.
Спосіб приготування
Необхідно залити червоне вино і покласти туди добре вимиті яйця. Вино має покривати яйця повністю.
Варити яйця до готовності, 8-10 хвилин після закипання. Найкраще цим зайнятися ввечері, щоб була можливість залишити яйця у вині на ніч на 10-12 годин.
Після цього яйця варто витягти з вина і покласти на серветку, щоб вони могли висохнути. Ви будете здивовані, адже в міру висихання яєць на шкарлупі з'являтиметься цікаве мерехтливе забарвлення.
Яйця, пофарбовані вином, виходять дуже насичено темно-синього кольору з фіолетовим відливом.
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