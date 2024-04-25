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Космічні яйця до Великодня у червоному вині, що мерехтять блискітками — покроковий рецепт

25 квітня 2024 21:45
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Як пофарбувати яйця в червоному вині, щоб вони мерехтіли — покроковий рецепт з фото
Великодні яйця. Фото: YouTube @DeliciousFooddd
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Для фарбування таких яєць знадобиться дешеве червоне солодке або напівсолодке вино. Вони виходять дуже красивими та мерехтять блискітками. Повторіть цей рецепт та переконайтеся в цьому самі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Delicious Food

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Вам знадобиться: 

  • вино; 
  • яйця. 

Спосіб приготування

Необхідно залити червоне вино і покласти туди добре вимиті яйця. Вино має покривати яйця повністю.

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Яйця в вині. Фото: YouTube @DeliciousFooddd

Варити яйця до готовності, 8-10 хвилин після закипання. Найкраще цим зайнятися ввечері, щоб була можливість залишити яйця у вині на ніч на 10-12 годин. 

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Яйця на серветці. Фото: YouTube @DeliciousFooddd

Після цього яйця варто витягти з вина і покласти на серветку, щоб вони могли висохнути. Ви будете здивовані, адже в міру висихання яєць на шкарлупі з'являтиметься цікаве мерехтливе забарвлення. 

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Великодні яйця. Фото: YouTube @DeliciousFooddd

Яйця, пофарбовані вином, виходять дуже насичено темно-синього кольору з фіолетовим відливом.

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вино
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лайфхаки
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яйця
великодній кошик

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