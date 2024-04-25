Как покрасить яйца в красном вине, чтобы они мерцали – пошаговый рецепт с фото

Пасхальные яйца. Фото: YouTube @DeliciousFooddd

Для покраски таких яиц понадобится дешевое красное сладкое или полусладкое вино. Они получаются очень красивыми и мерцают блестками. Повторите этот рецепт и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Delicious Food.

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Вам понадобится:

вино;

яйца.

Способ приготовления

Необходимо залить красное вино и положить туда хорошо вымытые яйца. Вино должно покрывать яйца полностью.

Яйца в вине. Фото: YouTube @DeliciousFooddd

Варить яйца до готовности, 8-10 минут после закипания. Лучше этим заняться вечером, чтобы была возможность оставить яйца в вине на ночь на 10-12 часов.

Яйца на салфетке. Фото: YouTube @DeliciousFooddd

После этого яйца следует вытащить из вина и положить на салфетку, чтобы они могли высохнуть. Вы будете удивлены, ведь по мере высыхания яиц на скорлупе будет появляться интересная мерцающая окраска.

Пасхальные яйца. Фото: YouTube @DeliciousFooddd

Яйца, покрашенные вином, получаются очень насыщенного темно-синего цветом с фиолетовым отливом.

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