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Космические яйца к Пасхе в красном вине, мерцающие блестками — пошаговый рецепт

25 апреля 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как покрасить яйца в красном вине, чтобы они мерцали – пошаговый рецепт с фото
Пасхальные яйца. Фото: YouTube @DeliciousFooddd
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Для покраски таких яиц понадобится дешевое красное сладкое или полусладкое вино. Они получаются очень красивыми и мерцают блестками. Повторите этот рецепт и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Delicious Food.

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Вам понадобится:

  • вино;
  • яйца.

Способ приготовления

Необходимо залить красное вино и положить туда хорошо вымытые яйца. Вино должно покрывать яйца полностью.

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Яйца в вине. Фото: YouTube @DeliciousFooddd

Варить яйца до готовности, 8-10 минут после закипания. Лучше этим заняться вечером, чтобы была возможность оставить яйца в вине на ночь на 10-12 часов.

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Яйца на салфетке. Фото: YouTube @DeliciousFooddd

После этого яйца следует вытащить из вина и положить на салфетку, чтобы они могли высохнуть. Вы будете удивлены, ведь по мере высыхания яиц на скорлупе будет появляться интересная мерцающая окраска.

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Пасхальные яйца. Фото: YouTube @DeliciousFooddd

Яйца, покрашенные вином, получаются очень насыщенного темно-синего цветом с фиолетовым отливом.

Раньше мы писали о рецепте трендового кулича из TikTok с начинкой внутри — приготовьте на Пасху.

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Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

вино
рецепты
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Пасха
яйца
пасхальная корзина

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