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Котлети з плавленого сиру — рецепт, про який ви точно не знали, але сподобається кожному

3 жовтня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Котлети з плавленого сиру — секретний покроковий рецепт
Котлети з плавленого сиру. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хто б міг подумати, що з плавленого сиру можна приготувати котлети? Цей унікальний рецепт стане справжньою знахідкою на вашій кухні! Ніжні, соковиті та неймовірно смачні котлети здивують вас і ваших близьких своїм незвичайним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 4 плавлені сирки;
  • 2 яйця;
  • половина чайної ложки солі;
  • чорний мелений перець за смаком;
  • 3 столові ложки борошна;
  • олія для смаження. 

Спосіб приготування 

Плавлений сир натерти на крупній тертці та викласти в окрему посудину. До натертого сиру додати 2 яйця, чорний перець за смаком та пів чайної ложки солі. Усі інгредієнти ретельно перемішати до однорідної маси.

сирні котлети
Плавлений сир. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

До отриманої сирної маси додати 3 столові ложки борошна та знову добре перемішати, поки всі інгредієнти не з'єднаються.

котлети з плавленого сиру
Фарш для котлет. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

В окрему посудину насипати панірувальні сухарі. Сформувати котлети і обваляти кожну з них у сухарях.

рецепт котлет з плавленого сиру
Котлети на пательні. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Щоб сирна маса не приставала до рук, рекомендується змастити їх соняшниковою олією. З цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 8 котлет.

простий рецепт котлет з плавленого сиру
Сирні котлети. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

На розігріту сковорідку додати трохи олії та викласти котлети для обсмажування. Обсмажувати їх на середньому вогні з обох боків по 4-5 хвилин до золотистої скоринки.

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лайфхаки Вечеря сир рецепти котлети

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