Котлети з плавленого сиру — секретний покроковий рецепт

Котлети з плавленого сиру — рецепт, про який ви точно не знали, але сподобається кожному
Хто б міг подумати, що з плавленого сиру можна приготувати котлети? Цей унікальний рецепт стане справжньою знахідкою на вашій кухні! Ніжні, соковиті та неймовірно смачні котлети здивують вас і ваших близьких своїм незвичайним смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 4 плавлені сирки;
- 2 яйця;
- половина чайної ложки солі;
- чорний мелений перець за смаком;
- 3 столові ложки борошна;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Плавлений сир натерти на крупній тертці та викласти в окрему посудину. До натертого сиру додати 2 яйця, чорний перець за смаком та пів чайної ложки солі. Усі інгредієнти ретельно перемішати до однорідної маси.
До отриманої сирної маси додати 3 столові ложки борошна та знову добре перемішати, поки всі інгредієнти не з'єднаються.
В окрему посудину насипати панірувальні сухарі. Сформувати котлети і обваляти кожну з них у сухарях.
Щоб сирна маса не приставала до рук, рекомендується змастити їх соняшниковою олією. З цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 8 котлет.
На розігріту сковорідку додати трохи олії та викласти котлети для обсмажування. Обсмажувати їх на середньому вогні з обох боків по 4-5 хвилин до золотистої скоринки.
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