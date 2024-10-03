Котлети з плавленого сиру — секретний покроковий рецепт

Котлети з плавленого сиру. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Хто б міг подумати, що з плавленого сиру можна приготувати котлети? Цей унікальний рецепт стане справжньою знахідкою на вашій кухні! Ніжні, соковиті та неймовірно смачні котлети здивують вас і ваших близьких своїм незвичайним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

4 плавлені сирки;

2 яйця;

половина чайної ложки солі;

чорний мелений перець за смаком;

3 столові ложки борошна;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Плавлений сир натерти на крупній тертці та викласти в окрему посудину. До натертого сиру додати 2 яйця, чорний перець за смаком та пів чайної ложки солі. Усі інгредієнти ретельно перемішати до однорідної маси.

Плавлений сир. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

До отриманої сирної маси додати 3 столові ложки борошна та знову добре перемішати, поки всі інгредієнти не з'єднаються.

Фарш для котлет. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

В окрему посудину насипати панірувальні сухарі. Сформувати котлети і обваляти кожну з них у сухарях.

Котлети на пательні. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Щоб сирна маса не приставала до рук, рекомендується змастити їх соняшниковою олією. З цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 8 котлет.

Сирні котлети. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

На розігріту сковорідку додати трохи олії та викласти котлети для обсмажування. Обсмажувати їх на середньому вогні з обох боків по 4-5 хвилин до золотистої скоринки.

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