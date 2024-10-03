Котлеты из плавленого сыра – секретный пошаговый рецепт

Котлеты из плавленого сыра — рецепт, о котором вы точно не знали, но понравится каждому
Кто бы мог подумать, что из плавленого сыра можно приготовить котлеты? Этот уникальный рецепт станет настоящей находкой на вашей кухне! Нежные, сочные и невероятно вкусные котлеты удивят вас и ваших близких своим необычным вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 4 плавленых сырка;
- 2 яйца;
- половина чайной ложки соли;
- черный молотый перец по вкусу;
- 3 столовые ложки муки;
- масло для обжарки.
Способ приготовления
Плавленый сыр натереть на крупной терке и выложить в отдельный сосуд. К натертому сыру добавить 2 яйца, черный перец по вкусу и полчайной ложки соли. Все ингредиенты тщательно перемешать до однородной массы.
К полученной творожной массе добавить 3 столовые ложки муки и снова хорошо перемешать, пока все ингредиенты не соединятся.
В отдельную посуду насыпать панировочные сухари. Сформировать котлеты и обвалять каждую из них в сухарях.
Чтобы творожная масса не приставала к рукам, рекомендуется смазать их подсолнечным маслом. Из этого количества ингредиентов выходит около 8 котлет.
На разогретую сковороду добавить немного растительного масла и выложить котлеты для обжаривания. Обжаривать их на среднем огне по бокам по 4-5 минут до золотистой корочки.
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