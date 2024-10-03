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Котлеты из плавленого сыра — рецепт, о котором вы точно не знали, но понравится каждому

3 октября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Котлеты из плавленого сыра – секретный пошаговый рецепт
Котлеты из плавленого сыра. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Кто бы мог подумать, что из плавленого сыра можно приготовить котлеты? Этот уникальный рецепт станет настоящей находкой на вашей кухне! Нежные, сочные и невероятно вкусные котлеты удивят вас и ваших близких своим необычным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 4 плавленых сырка;
  • 2 яйца;
  • половина чайной ложки соли;
  • черный молотый перец по вкусу;
  • 3 столовые ложки муки;
  • масло для обжарки.

Способ приготовления

Плавленый сыр натереть на крупной терке и выложить в отдельный сосуд. К натертому сыру добавить 2 яйца, черный перец по вкусу и полчайной ложки соли. Все ингредиенты тщательно перемешать до однородной массы.

творожные котлеты
Плавленый творог. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

К полученной творожной массе добавить 3 столовые ложки муки и снова хорошо перемешать, пока все ингредиенты не соединятся.

котлеты из плавленого сыра
Фарш для котлет. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

В отдельную посуду насыпать панировочные сухари. Сформировать котлеты и обвалять каждую из них в сухарях.

рецепт котлет из плавленого сыра
Котлеты на сковороде. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Чтобы творожная масса не приставала к рукам, рекомендуется смазать их подсолнечным маслом. Из этого количества ингредиентов выходит около 8 котлет.

простой рецепт котлет из плавленого сыра
Сырные котлеты. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

На разогретую сковороду добавить немного растительного масла и выложить котлеты для обжаривания. Обжаривать их на среднем огне по бокам по 4-5 минут до золотистой корочки.

Раньше мы писали о сочных котлетах из детства по рецепту бабушки.

Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке  простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.

лайфхаки Ужин сыр рецепты котлеты

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