Котлеты из плавленого сыра – секретный пошаговый рецепт

Котлеты из плавленого сыра. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Кто бы мог подумать, что из плавленого сыра можно приготовить котлеты? Этот уникальный рецепт станет настоящей находкой на вашей кухне! Нежные, сочные и невероятно вкусные котлеты удивят вас и ваших близких своим необычным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

4 плавленых сырка;

2 яйца;

половина чайной ложки соли;

черный молотый перец по вкусу;

3 столовые ложки муки;

масло для обжарки.

Способ приготовления

Плавленый сыр натереть на крупной терке и выложить в отдельный сосуд. К натертому сыру добавить 2 яйца, черный перец по вкусу и полчайной ложки соли. Все ингредиенты тщательно перемешать до однородной массы.

Плавленый творог. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

К полученной творожной массе добавить 3 столовые ложки муки и снова хорошо перемешать, пока все ингредиенты не соединятся.

Фарш для котлет. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

В отдельную посуду насыпать панировочные сухари. Сформировать котлеты и обвалять каждую из них в сухарях.

Котлеты на сковороде. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Чтобы творожная масса не приставала к рукам, рекомендуется смазать их подсолнечным маслом. Из этого количества ингредиентов выходит около 8 котлет.

Сырные котлеты. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

На разогретую сковороду добавить немного растительного масла и выложить котлеты для обжаривания. Обжаривать их на среднем огне по бокам по 4-5 минут до золотистой корочки.

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