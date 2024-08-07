Котлети з сочевиці — покроковий рецепт дуже смачної страви.

Котлети з сочевиці — пісний рецепт дуже смачної страви
Котлети з сочевиці — це чудовий пісний рецепт, який обов'язково сподобається всій родині. Легкі у приготуванні, вони мають насичений смак і корисні для здоров'я. Спробуйте ці смачні котлети для різноманітності вашого пісного меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 175 г червоної сочевиці;
- 1 цибулина середнього розміру;
- 1 морква;
- сіль, копчена паприка;
- свіжа зелень;
- олія для обсмажування;
- сметана для подачі.
Спосіб приготування
Сочевицю залити окропом і залишити набухати протягом 30 хвилин. Потім її ретельно промити і перебити блендером до стану густого пюре.
Цибулину середнього розміру нарізати, а невелику моркву натерти на терці. Обсмажити їх на невеликій кількості олії на середньому вогні.
До перебитої сочевиці додати чайну ложку солі та копченої паприки. Додати спеції за власним смаком. Додати обсмажену моркву з цибулею та попередньо нарізану зелень (кріп та молоду цибулю).
Все ретельно перемішати і сформувати котлети з сочевиці. З такої кількості інгредієнтів вийде не менше семи котлет, залежно від їх розміру.
Котлети з сочевиці обсмажити на середньому вогні приблизно по 4 хвилини з обох сторін на невеликій кількості олії. Подавати їх зі сметаною. Це незвичний рецепт, який точно знайде своїх поціновувачів.
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