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Котлети з сочевиці — пісний рецепт дуже смачної страви

7 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Котлети з сочевиці — покроковий рецепт дуже смачної страви.
Котлети з сочевиці. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Котлети з сочевиці — це чудовий пісний рецепт, який обов'язково сподобається всій родині. Легкі у приготуванні, вони мають насичений смак і корисні для здоров'я. Спробуйте ці смачні котлети для різноманітності вашого пісного меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 175 г червоної сочевиці;
  • 1 цибулина середнього розміру;
  • 1 морква; 
  • сіль, копчена паприка;
  • свіжа зелень;
  • олія для обсмажування;
  • сметана для подачі. 

Спосіб приготування 

Сочевицю залити окропом і залишити набухати протягом 30 хвилин. Потім її ретельно промити і перебити блендером до стану густого пюре.

рецепт котлет з сочевиці
Пригоутвання сочевиці. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Цибулину середнього розміру нарізати, а невелику моркву натерти на терці. Обсмажити їх на невеликій кількості олії на середньому вогні.

рецепт простих котлет з сочевиці
Морква та цибуля. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

До перебитої сочевиці додати чайну ложку солі та копченої паприки. Додати спеції за власним смаком. Додати обсмажену моркву з цибулею та попередньо нарізану зелень (кріп та молоду цибулю).

приготування котелт з сочевиці
Сочевиця з засмажкою. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Все ретельно перемішати і сформувати котлети з сочевиці. З такої кількості інгредієнтів вийде не менше семи котлет, залежно від їх розміру.

рецепт котлет з сочевиці
Котлети з сочевиці. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Котлети з сочевиці обсмажити на середньому вогні приблизно по 4 хвилини з обох сторін на невеликій кількості олії. Подавати їх зі сметаною. Це незвичний рецепт, який точно знайде своїх поціновувачів. 

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