Котлети з сочевиці — покроковий рецепт дуже смачної страви.

Котлети з сочевиці. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Котлети з сочевиці — це чудовий пісний рецепт, який обов'язково сподобається всій родині. Легкі у приготуванні, вони мають насичений смак і корисні для здоров'я. Спробуйте ці смачні котлети для різноманітності вашого пісного меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

175 г червоної сочевиці;

1 цибулина середнього розміру;

1 морква;

сіль, копчена паприка;

свіжа зелень;

олія для обсмажування;

сметана для подачі.

Спосіб приготування

Сочевицю залити окропом і залишити набухати протягом 30 хвилин. Потім її ретельно промити і перебити блендером до стану густого пюре.

Пригоутвання сочевиці. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Цибулину середнього розміру нарізати, а невелику моркву натерти на терці. Обсмажити їх на невеликій кількості олії на середньому вогні.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

До перебитої сочевиці додати чайну ложку солі та копченої паприки. Додати спеції за власним смаком. Додати обсмажену моркву з цибулею та попередньо нарізану зелень (кріп та молоду цибулю).

Сочевиця з засмажкою. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Все ретельно перемішати і сформувати котлети з сочевиці. З такої кількості інгредієнтів вийде не менше семи котлет, залежно від їх розміру.

Котлети з сочевиці. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Котлети з сочевиці обсмажити на середньому вогні приблизно по 4 хвилини з обох сторін на невеликій кількості олії. Подавати їх зі сметаною. Це незвичний рецепт, який точно знайде своїх поціновувачів.

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