Котлеты из чечевицы – пошаговый рецепт вкуснейшего блюда.

Котлеты из чечевицы — постный рецепт вкуснейшего блюда
Котлеты из чечевицы — это отличный постный рецепт, который обязательно понравится всей семье. Легкие в приготовлении, они обладают насыщенным вкусом и полезные для здоровья. Попробуйте эти вкусные котлеты для разнообразия вашего постного меню.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 175 г красной чечевицы;
- 1 луковица среднего размера;
- 1 морковь;
- соль, копченая паприка;
- свежая зелень;
- масло для обжарки;
- сметана для подачи.
Способ приготовления
Чечевицу залить кипятком и оставить набухать в течение 30 минут. Затем ее тщательно промыть и перебить блендером до состояния густого пюре.
Луковицу среднего размера нарезать, а небольшую морковь натереть на терке. Обжарьте их на небольшом количестве масла на среднем огне.
К перебитой чечевице добавить чайную ложку соли и копченой паприки. Добавить специи по собственному вкусу. Добавить обжаренную морковь с луком и предварительно нарезанную зелень (укроп и молодой лук).
Все тщательно перемешать и сформировать котлеты из чечевицы. Из такого количества ингредиентов получится не менее семи котлет в зависимости от их размера.
Котлеты из чечевицы обжарить на среднем огне примерно по 4 минуты с обеих сторон на небольшом количестве растительного масла. Подавать их со сметаной. Это необычный рецепт, точно найдет своих ценителей.
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