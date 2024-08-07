Котлеты из чечевицы – пошаговый рецепт вкуснейшего блюда.

Котлеты из чечевицы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Котлеты из чечевицы — это отличный постный рецепт, который обязательно понравится всей семье. Легкие в приготовлении, они обладают насыщенным вкусом и полезные для здоровья. Попробуйте эти вкусные котлеты для разнообразия вашего постного меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

175 г красной чечевицы;

1 луковица среднего размера;

1 морковь;

соль, копченая паприка;

свежая зелень;

масло для обжарки;

сметана для подачи.

Способ приготовления

Чечевицу залить кипятком и оставить набухать в течение 30 минут. Затем ее тщательно промыть и перебить блендером до состояния густого пюре.

Приготовление чечевицы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Луковицу среднего размера нарезать, а небольшую морковь натереть на терке. Обжарьте их на небольшом количестве масла на среднем огне.

Морковь и лук. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

К перебитой чечевице добавить чайную ложку соли и копченой паприки. Добавить специи по собственному вкусу. Добавить обжаренную морковь с луком и предварительно нарезанную зелень (укроп и молодой лук).

Чечевица с зажаркой. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Все тщательно перемешать и сформировать котлеты из чечевицы. Из такого количества ингредиентов получится не менее семи котлет в зависимости от их размера.

Котлеты из чечевицы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Котлеты из чечевицы обжарить на среднем огне примерно по 4 минуты с обеих сторон на небольшом количестве растительного масла. Подавать их со сметаной. Это необычный рецепт, точно найдет своих ценителей.

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