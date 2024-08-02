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"Козацькі" мариновані огірки з гірчицею на зиму — цікавий рецепт

2 серпня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
"Козацькі" мариновані огірки на зиму — покроковий рецепт
Мариновані огірки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Мариновані огірки з гірчицею "Козацькі" — ідеальні до закуски і різних гарнірів. Готуються простіше простого. Радимо робити одразу подвійну порцію, і не пошкодуєте. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • огірки — 3 кг;
  • петрушка — пучок (70 г);
  • зерна гірчиці — 20 г (2 ст.л.);
  • сіль — 2 ст.л.;
  • чорний перець горошком — 10 г (1 ст.л.);
  • олія — 200 мл;
  • оцет — 200 мл;
  • цукор — 200 мл;
  • часник — 3-4 гол.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити огірки та відрізати хвостики. Розрізати на чотири частини. Нарізати петрушку та додати до огірків. Додати перець горошком, насіння гірчиці, сіль, цукор, рослинну олію та оцет. Все перемішати та залишити на 4-6 годин. 

рецепт маринованих огірків на зиму
Огірки та спеції. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно банки кладемо по 3-4 зубчики часнику, потім кладемо огірки. 

рецепт маринованих огірків
Часник в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Заливаємо маринадом, який залишився з огірків. 

мариновані огірки на зиму
Огірки в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Стерилізувати банки з моменту закипання протягом 15 хвилин. Герметично закриваємо та залишаємо для повного охолодження. 

козацькі мариновані огірки на зиму
Стерилізація банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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