"Козацькі" мариновані огірки на зиму — покроковий рецепт

"Козацькі" мариновані огірки з гірчицею на зиму — цікавий рецепт
Мариновані огірки з гірчицею "Козацькі" — ідеальні до закуски і різних гарнірів. Готуються простіше простого. Радимо робити одразу подвійну порцію, і не пошкодуєте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- огірки — 3 кг;
- петрушка — пучок (70 г);
- зерна гірчиці — 20 г (2 ст.л.);
- сіль — 2 ст.л.;
- чорний перець горошком — 10 г (1 ст.л.);
- олія — 200 мл;
- оцет — 200 мл;
- цукор — 200 мл;
- часник — 3-4 гол.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити огірки та відрізати хвостики. Розрізати на чотири частини. Нарізати петрушку та додати до огірків. Додати перець горошком, насіння гірчиці, сіль, цукор, рослинну олію та оцет. Все перемішати та залишити на 4-6 годин.
На дно банки кладемо по 3-4 зубчики часнику, потім кладемо огірки.
Заливаємо маринадом, який залишився з огірків.
Стерилізувати банки з моменту закипання протягом 15 хвилин. Герметично закриваємо та залишаємо для повного охолодження.
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